اليوم السابع
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مدير الصحة العالمية يثنى على جهود بلجيكا لمواجهة كورونا في أفريقيا

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:45 م
مدير الصحة العالمية يثنى على جهود بلجيكا لمواجهة كورونا في أفريقيا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس
كتب محمد رضا

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أثنى مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، على جهود ملك وملكة بلجيكا فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ودورهما فى العمل على وقف نمو الفيروس التاجى ليس بلجيكا فقط، بل فى أفريقيا أيضًا، كما كشف عن تفاصيل تواصله مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول الجهود العالمية لمواجهة أزمة المرض القاتل.

 

وكتب مدير منظمة الصحة العالمية، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لقد تأثرت باهتمام أصحاب الجلالة الملك فيليب والملكة ماتيلد وتعاطفهما والتزامهما بإيقاف COVID19 ليس فقط فى بلجيكا ولكن أيضًا فى إفريقيا.. اتفقنا على أن فيروس كورونا يمثل تهديدًا شائعًا ضد البشرية جمعاء وعلينا محاربته معًا".

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وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس "لقد تشرفت بالتحدث عن COVID19 مع جلالة الملك فيليب والملكة ماتيلد من بلجيكا.. لقد أطلعتهم على آخر التحديثات حول التدابير التى يتم اتخاذها فى جميع أنحاء العالم لوقف coronavirus، واللقاح R & D، بالإضافة إلى اعتبارات الصحة العقلية وعمل منظمة الصحة العالمية فى هذا المجال".

 

وفى السياق ذاته، أضاف "لقد أجريت مكالمة ملهمة مع المستشارة ميركل.. ناقشنا أهمية تدابير الصحة العامة القوية لوقف فيروس كورونا، وكيف يمكننا تعزيز رؤيتنا الجماعية لإعداد العالم للتهديدات الصحية الناشئة مثل COVID19 معًا، من أجل عالم أكثر أمانًا".

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ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد قالت، الخميس، إن حكومات الشرق الأوسط بحاجة للتحرك سريعا للحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن ارتفعت الحالات إلى نحو 60 ألفا وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوع.

 

وقال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وهى منطقة تضم باكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتى إضافة إلى دول الشرق الأوسط، "تم تسجيل حالات جديدة فى بعض من أكثر الدول تعرضا للخطر والتى بها أنظمة صحية ضعيفة"، وأضاف فى بيان "حتى فى الدول التى بها أنظمة صحية أقوى، شهدنا ارتفاعا مقلقا فى أعداد حالات الإصابة والوفيات المسجلة".

 

ويذكر أن محرك البحث جوجل كان قد نشر على صفحته الرئيسية، اليوم الجمعة، 5 نصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك فى ظل نمو سريع فى عدد ضحايا الفيروس التاجى حول العالم، حيث تخطى عدد المصابين المليون حالة، فيما تجاوزت الوفيات 50 ألفًا.

 

وفى محاولة للمساهمة لتوعية الناس بالوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، أجرى محرك البحث جوجل تعديلًا على لوجو صفحته الرئيسية لتتحول حروف كلمة "google" لتعبر عن الأنشطة التى يمكنها ممارستها أثناء العزل المنزلى، مثل القراءة، وممارسة الرياضة فى المنزل، وسماع الموسيقى، وغيرها من الأنشطة التى يمكن ممارستها داخل المنزل، وقال محرك البحث الشهير، "البقاء فى المنزل.. إنقاذ الأرواح.. ساعد فى إيقاف الفيروس التاجى"، فيما جاءت نصائحه التالى:

 

1- ابق فى المنزل قدر الإمكان

 

2- حافظ على مسافة آمنة

 

3- غسيل اليد فى كثير من الأحيان

 

4- تغطية السعال الخاص بك

 

5- مريض؟ اتصل مسبقا

 

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