اليوم السابع
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مديرية أمن القليوبية: جميع المحلات بشبرا الخيمة ملتزمة بتطبيق قرار الحظر

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:00 ص
مديرية أمن القليوبية: جميع المحلات بشبرا الخيمة ملتزمة بتطبيق قرار الحظر غلق المحال التجارية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إن جميع المحلات بنطاق مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ملتزمة تمامًا بتطبيق قرار الحظر منذ الساعة الخامسة مساء حتي الساعة السادسة صباحًا.

وأشار المصدر الأمني في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه لم يتم تحرير أي محاضر مخالفة لأي محلات اخترقت حظر التجول سوى مقهى كان صاحبه يفتح أبوابه بشكل غير مباشر عن طريق باب خلفي مفتوح نصفه وتم ضبطه وجرى تغريمه غرامة مالية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء عبد الحميد الهجان  محافظ القليوبية، أكد أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد


كورونا

غرامات

امن القليوبية

شبرا الخيمة

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