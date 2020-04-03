اليوم السابع
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مدارس النيل المصرية تطلق حملات توعية لطلابها وتواصل "التعليم عن بعد"

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:36 م
مدارس النيل المصرية تطلق حملات توعية لطلابها وتواصل "التعليم عن بعد" مدارس النيل
كتب محمود طه حسين

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أكدت وحدة مدارس النيل المصرية، أنه فى ضوء حرص مدارس النيل المصرية على سلامة أبنائنا واتساقًا مع قرار تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا، اتجهت مدرسة النيل المصرية بدمياط الجديدة، إلى توثيق ارتباط الطلاب بمدرستهم واستمرارهم في التعليم عن بعد بأنشطة مختلفة ومتميزة، والاهتمام برفع وعي الطلاب بقضايا المجتمع من حولهم والتأكيد على دورهم الإيجابي فيه على الرغم من صغر أعمارهم.
 
وتعد مدرسة النيل المصرية في دمياط الجديدة، واحدة من  فروع مدارس النيل البالغ عددها  9 مدارس هي ( فرعى القاهرة الجديدة بالأندلس والياسمين – الشروق – الشيخ زايد – السادات بالمنوفية – دمياط الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – طيبة الجديدة بالأقصر)، ثلاث منها في محافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإتاحة التعليم ذو الجودة المرتفعة بصعيد مصر.
 
وأطلقت المدارسة حملة للتوعية بعنوان (خليك في البيت) (Stay safe ..Stay at home)، حيث طلبت من كل تلميذ  
 إرسال فيديو قصير يحث فيه الآخرين على المشاركة الايجابية بحماية المجتمع عن طريق البقاء في المنزل، ولاقت الحملة إقبالا على المشاركة من قبل الطلاب الذين تفاعلوا وأرسلوا 16 فيديو، بعنوان "NES we love you.. NES we miss you ".
 
وتعتمد مدارس النيل المصرية على تأسيس نموذج للتعليم ذي صبغة دولية في مصر، من خلال منح طلاب مدارس النيل أول شهادة تعليم مصرية معترف بها دوليًا وتؤهل خريجيها للالتحاق بالجامعات العالمية في الداخل أو الخارج، فشهادة النيل الدولية هي شهادة دولية يتم منحها وفق معايير مؤسسة كامبريدج.
 
جدير بالذكر أنه تم إنشاء مدارس النيل المصرية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، لإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل بمختلف المحافظات، لتقديم منظومة تعليمية على أعلى مستوى لأبناء الطبقة المتوسطة، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر وفرص العمل، وأن يتم توفير هذه المنظومة بأسعار مقبولة.
 
 هذا وقد تم تأسيس مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، المسؤولة عن إدارة مدارس النيل المصرية، بناء على البروتوكول الموقع في إبريل 2017 بين ثلاث جهات حكومية هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها ذراع الدولة المعنى بتأسيس مراكز حضارية جديدة ومجتمعات مكتملة المرافق والخدمات، ووحدة شهادة النيل التابعة لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والشركة القابضة للاستثمارات المالية التابعة لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط.
 
وتختص "وحدة شهادة النيل الدولية" بمنح شهادة النيل الثانوية الدولية لإتمام التعليم قبل الجامعي للطلاب في المدارس بناءً على جدول زمني تدريجي يضمن الحفاظ على نظام وحدة شهادة النيل التعليمي الدولي.
 
 

التربية والتعليم مدارس النيل المصرية

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