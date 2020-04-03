محافظ بورسعيد: الوضع بالمحافظة تحت السيطرة وآمن بفضل التزام المواطنين

بورسعيد – السيد فلاح

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع غرفة إدارة أزمة كورونا جموع المواطنين والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية والشعبية والسياسية بضرورة التكاتف والتعاون والتنسيق الكامل بين الجميع والعمل كفريق واحد، واتباع التعليمات المعمول بها في إدارة الأزمة من أجل عبور هذه المرحلة بسلام وأمان وذلك بحضور رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل والطب الوقائي ومرفق الإسعاف والتضامن الاجتماعي.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمستشفيات من أطقم أطباء وتمريض علي الجهد المبذول خلال هذه الفترة وشدد علي بذل مزيد من الجهد والعرق فأبناء بورسعيد في الوقت الحالي ليسوا أقل أخلاصًا ووطنية من أحفاد 56 الذي ستظل بطولاتهم خالدة علي مر العصور والأجيال.

كما قدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلي شباب بورسعيد المتطوعين الذين يقدموا أعمال بطولية في معاونة الأجهزة الصحية والطبية بالمحافظة وكذلك أبناء بورسعيد الذين تجاوبوا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة الفيروس المستجد كورونا.

وطمأن اللواء عادل الغضبان أبناء بورسعيد أن الوضع بالمحافظة تحت السيطرة وآمن بفضل التزام ووعي أبناء المحافظة وسوف يكون النصر بمشيئة الله لصالح الوطن والمواطن البورسعيدي كما حقق النصر في حربة ضد العدوان الثلاثي في 56.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن أسواق المحافظة، تشهد وفرة فى المنتجات والسلع الغذائية والتموينية، مضيفا أن هناك متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء للاطمئنان على مخزون السلع الغذائية والمنتجات فى كافة المحافظات، باعثًا رسالة طمأنينة لأبناء المحافظة بعدم القلق والتزاحم فى الأسواق والمخابز حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.