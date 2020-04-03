محافظ القاهرة: إنشاء محاور جديدة للربط بالعاصمة الإدارية ومحور روض الفرج

كتب سيد الخلفاوى

أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال على أهمية إنشاء وتطوير المحاور الرئيسية بالقاهرة لتسهيل حركة المرور بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والمحافظات المجاورة، حيث يتم إنشاء محور يربط بين شارع جسر السويس وميدان المطرية ومحور روض الفرج وطريق بنها الحر، حيث كان يعترض هذا المشروع عقار فى ميدان الحلمية، وتم تذليل كافة العقابان أمام تنفيذ المشروع بتعويض قاطني العقار تعويضا" عادلا" .

وقال محافظ القاهرة، إنه يتم إنشاء محور آخر يربط ميدان روكسى بمصر الجديدة بميدان رمسيس لربط قلب العاصمة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتيسير حركة المرور وسهولة الانتقال بين العاصمة القديمة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتم حصر كافة العقارات التي تقع في خط سير هذا المشروع والتي بلغ عدد حصرهم 24 عقار تشمل 50 أسرة و27 محلا .

ووجه محافظ القاهرة السكرتير العام المساعد بسرعة الانتهاء من تعويض الأسر المتضررة من إنشاء هذا المحور بوحدات سكنية بديلة فورا" حيث تم تسكين 25 أسرة بمدينة بدر وجارى تسكين باقى الأسر التى تم حصرها.

وشهدت أحياء شرق القاهرة، أعمال تطوير حيث تم تطوير مصر الجديدة وإنشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تعمل الكبارى الجديدة على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها، وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، وكوبرى ميدان المحكمة، ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى.

كما تشهد منطقة حلمية الزيتون شمال القاهرة، أعمال تطوير لحل أزمة التكدس المرورى، ضمن خطة التطوير التي بدأت من مصر الجديدة، حيث بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة أعمال هدم كوبرى الحلمية، القديم، لاستبداله بآخر، حيث كان يربط الكوبرى المكون من ثلاث أجزاء بين منطقتى حلمية الزيتون والمطرية، اثنين منها للسيارات ذهابا وإيابا، وثالث فى المنتصف، كان مخصصا للترام، وعقب انتهاء أعمال هدم الكوبرى القديم، سيتم إنشاء محور مرورى من مصر الجديدة الى طريق شبرا بنها الحر ومن المقرر أن تنتهى أعمال التطوير خلال 4 أشهر، ليحدث طفرة كبيرة فى حل أزمات التكدس المروري بالمنطقة.