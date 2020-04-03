محافظ البحر الأحمر: وفرنا أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا بعد رفض آخرين نقلهم.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أنه وجه بتوفير أتوبيسات فاخرة، نقلت الركاب العالقين العائدين اليوم الجمعة، من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً من واشنطن عند وصولهم صالة الوصول بمطار مرسى علم الدولى، إلى موقع الحجر الصحى بأحد فنادق مدينة مرسى علم، بعد أن رفض عدد من سائقى الأتوبيسات نقلهم خوفا من العدوى بالفيروس .

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتقديم كافة التسهيلات للمصريين العائدين من الخارج، قائلاً "دا أقل شىء يمكن تقديمه لأبنائنا، ومصر دائماً تُسخّر كل جهودها لخدمة أبنائها فى الداخل والخارج". كما أوضح محافظ البحر الأحمر أن كل العائدين على متن الطائرة من أمريكا، دخلوا الحجر الصحى لمدة 14 يوما، كأحد الإجراءات الوقائية المشددة، لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك فى أحد الفنادق السياحية الكبرى، موجهاً الشكر لصاحب القرية السياحية لاستضافته إخوته المصريين طوال مدة الحجر الصحى على نفقته الخاصة.

وكشف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن أزمة الأتوبيسات يقف ورائها عناصر مغرضة لبث الخوف لدى السائقين لعدم نقل العائدين من الخارج. وأكد اللواء عمرو حنفى أنه تم تجهيز أتوبيسات أخرى لنقل المصريين القادمين من أمريكا وتم حل تلك الأزمة ولكن مع وجود بعض التأخير، مؤكدا أن عدد من أصحاب القرى السياحية عرضوا استقبال العائدين من الخارج طوال مدة الحجر الصحى.

يذكر أن مدينة مرسى علم استقبلت اليوم بمطار مرسى علم الدولى طائرة اجلاء جميع المصريين العالقين القادمين من واشنطن، وعددهم 275 راكباً بينهم 18 طفلاً، بخلاف طاقم الضيافة، وقائد الطائرة ليصل إجمالى العدد 290 مصرياً عائدين من الولايات المتحدة الأمريكية.



تجهيز أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا



تجهيز أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا



تجهيز أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا



تجهيز أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا