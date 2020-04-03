اليوم السابع
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محافظ أسيوط يشدد على رفع مستوى النظافة واستمرار عمليات التطوير والتطهير بالأحياء

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:41 م
محافظ أسيوط يشدد على رفع مستوى النظافة واستمرار عمليات التطوير والتطهير بالأحياء جانب من اجتماع المحافظ
أسيوط - ضحا صالح

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شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالخدمات والمرافق الإساسية وخاصة مستوى النظافة ورفع كفائتها والعمل على تكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة تجمعات القمامة بصفة دورية على مدار اليوم والإستفادة من الإمكانات المتاحة والمعدات ووحدة الكنس الآلي وسيارات النظافة وحاويات القمامة وتوزيعها علي الأحياء بأقصى استفادة ممكنة ، مشدداً على ضرورة المشاركة المجتمعية وتضافر الجهود بين كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وذلك بتفعيل مبادرات النظافة والتجميل وتوعية المواطنين بكيفية التخلص من المخلفات والحفاظ على النظافة العامة ونظافة الشوارع والميادين.

جاء ذلك خلال اجتماعه لبحث ومتابعة أعمال النظافة والتطوير والتجميل والتعقيم والتطهير بمدينة أسيوط وذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط ، وأسامة أنور بشاي نائب رئيس حي شرق ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بأسيوط.

كما أكد المحافظ على استمرار عمليات التعقيم والتطهير والتعقيم التي تقوم بها المحافظة بكافة المنشأت الحكومية والأماكن العامة بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمشاركة فرق من هذه الجهات في عمليات التطهير وبإشراف رؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وضمن خطة المحافظة لإجراء عمليات التعقيم الشاملة بمختلف الأماكن بنطاق المحافظة، موضحاً أن حملات التطهير بحي شرق وحي غرب وقرى مركز أسيوط يترأسها المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، وحملات التطهير والتعقيم بمراكز الجنوب يترأسها المهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام للمحافظة ، وحملات التطهير بمراكز الشمال يترأسها نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد وبالتنسيق الكامل من الوحدات المحلية والقروية والمديريات الخدمية ؛ وذلك حفاظاً على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى مناشداً المواطنين على الإلتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة.

ومن جانب آخر،عقد محافظ أسيوط اجتماعًا بمكتبه مع ممثلي الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ومديرية التموين لبحث فتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة للقضاء على جشع بعض التجار والتصدي للممارسات الاحتكارية ومنع استغلال المواطنين ، وذلك في إطار جهود الدولة والتدابير التي تتخذها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحد من تداعيات فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19" وتوفير كافة السلع والمتطلبات التي يحتاجها المواطنين بأسعار مناسبة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وعمرو أبوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وعدد من رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.

حيث أعطى محافظ أسيوط تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بسرعة تدبير أماكن مناسبة تصلح لإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية وكافة المتطلبات التي يحتاجها المواطن بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير متطلباتهم بأسعار مناسبة ومواجهة كافة محاولات المغالاة في الأسعار واحتكار بعض السلع واستغلال المواطنين، مؤكدًا التصدي بكل حسم لمثل هذه الممارسات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد المحافظ ، أن الدولة تقف بجانب أبنائها بتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع بأسعار مناسبة من خلال منافذ ثابت ومتحركة لتخفيف العب عن كاهلهم ودعمهم ومحاربة الغلاء وخاصة في مثل هذه الظروف الحالية، لافتًا إلى ضروة تضافر وتوحيد كافة الجهود بين الجهات والقطاعات المختلفة لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

 

 

 


محافظ أسيوط

رفع مستوى النظافة

تقارير مصرية

عمليات التطهير

اخبار مصر

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