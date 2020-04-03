اليوم السابع
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محافظة بورسعيد: خروج متعاف من كورونا بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:15 م
محافظة بورسعيد: خروج متعاف من كورونا بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى إسعاف - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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أعلنت محافظة بورسعيد، خروج حالة تعافى لأحد أبناء بورسعيد من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية لتصل إجمالى الحالات المعافاة لـ34 حالة بشفاء كامل من مختلف المحافظات .

 

وفى سياق آخر، أقامت الوحدة المحلية لقرية البياضية التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، حواجز علي طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، ومرور السيارات من حارة واحدة، ويتم تعقيم جميع السيارات المارة والقادمة من محافظة بورسعيد، في اتجاه الإسماعيلية والقاهرة.

 

وقال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة بدأت من بداية ظهور فيروس كورونا، في حملة كبيرة لتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والمدارس والأماكن العامة بالمحافظة، بجانب نشر الوعى لدى المواطنين، بضرورة متابعة تعليمات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وطالب أهالى الإسماعيلية بالبعد عن الشائعات ونشر الوعى الصحي والالتزام بالتوجيهات والبعد عن أماكن التجمعات ومراعاة الصحة العامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لافتا إلى مشاركة المجتمع المدنى وتعاونهم فى انجاح الحملة فى تعقيم وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية للحفاظ على الإسماعيلية، وعدم انتشار الفيروس.

 

وناشد محافظ الإسماعيلية، المواطنين بعدم النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنزل من أجل سلامتهم وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين إلكترونيًا أو من خلال رقم غرفة العمليات والرد على استفساراتهم تتم بشكل فورى على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.

 

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن حملة تعقيم وتطهير السيارات القادمة من محافظة بورسعيد، سوف تستمر كل يوم، علي طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"، بداية من حدود محافظة الإسماعيلية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

 


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