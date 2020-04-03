محافظة البحر الأحمر توفر أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكيلفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتقديم كافة التسهيلات للمصريين العائدين من الخارج، قائلاً "دا أقل شيء يمكن تقديمه لأبنائنا، ومصر دائماً تسخر كل جهودها لخدمة أبنائها في الداخل والخارج".

أوضح محافظ البحر الأحمر أن كل العائدين على متن الطائرة من أمريكا ، دخلوا الحجر الصحي لمدة 14 يوم، كأحد الإجراءات الوقائية المشددة، لوقف إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في أحد الفنادق السياحية الكبرى، موجهاً الشكر لصاحب القرية السياحية لاستضافته إخوته المصريين طوال مدة الحجر الصحي على نفقته الخاصة.

وكان كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن أزمة الأتوبيسات يقف ورائها عناصر مغرضة لبث الخوف لدى السائقين لعدم نقل العائدين من الخارج. وكشف محافظ البحر الأحمر أنه فوجئ بقيام عدد من السائقين برفضهم نقل المصريين العائدين من الولايات المتحدة قائلا إن أزمة الأتوبيسات يقف ورائها عناصر مغرضة لبث الخوف لدى السائقين لعدم نقل العائدين من الخارج. وأكد اللواء عمرو حنفي أنه تم تجهيز أتوبيسات أخرى لنقل المصريين القادمين من أمريكا وتم حل تلك الأزمة ولكن مع وجود بعض التأخير، مؤكدا أن عدد من أصحاب القرى السياحية عرضوا استقبال العائدين من الخارج طوال مدة الحجر الصحي.

يذكر أن مدينة مرسى علم استقبلت اليوم بمطار مرسى علم الدولي طائرة اجلاء جميع المصريين العالقين القادمين من واشنطن، وعددهم 275 راكباً بينهم 18 طفلاً، بخلاف طاقم الضيافة، وقائد الطائرة ليصل إجمالي العدد 290 مصرياً عائدين من الولايات المتحدة الأمريكية.