اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 05:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مادورو: سنهزم الولايات المتحدة إذا فكرت فى شن هجوم علينا

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:00 ص
مادورو: سنهزم الولايات المتحدة إذا فكرت فى شن هجوم علينا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الخميس من أنه إذا تجرأت الولايات المتحدة على مهاجمة بلاده فسوف يهزمها الشعب الفنزويلى.
ونقلت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية والمهتمة عموما بالشأن اللاتيني - في نسختها باللغة الانجليزية - عن مادورو قوله، في تعقيب على اتهامات البيت الأبيض الأخيرة ضد كبار مسؤولي الحكومة الفنزويلية واقتراحات واشنطن بأن تشكل مجلسا انتقاليا مقابل رفع الحصار الاقتصادي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون "فقد عقله" إذا فكر في دخول فنزويلا، مشيرًا إلى أنه سيُهزم على يد فنزويلا وأمريكا اللاتينية.
وقال مادورو إنه فنزويلا شأنها شأن كل دول العالم في هذا الظرف تواجه فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وما تحتاجه هو الشراكة والدعم والتضامن والمساعدات الإنسانية وليس المواجهة. 
وأضاف "نريد السلام خاصة في هذا الوقت الذي نواجه فيه جائحة. أقول للفنزويليين ولهؤلاء الذين يسمعوننا في كل أنحاء العالم أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا إلى وقف النزاعات والتركيز على التعاون". 
كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال - أمس الاول - إنه إذا ما قامت الأطراف المتنافسة في فنزويلا بتشكيل حكومة انتقالية على أن تجري انتخابات ذات مصداقية في غضون سنة، فستكون الولايات المتحدة حينئذ، على استعداد لرفع جميع العقوبات المفروضة على البلاد.
وتبدو هذه الخطوة بمثابة تراجع عن بعض المطالب الأمريكية الأكثر صرامة، من خلال الاستمرار في السماح لحزب الرئيس نيكولاس مادورو بالمشاركة السياسية في تسوية لتقاسم السلطة مع المعارضة.


نيكولاس مادورو

أمريكا

فنزويلا

الرئيس الفنزويلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيروس كورونا يقضى على الباقى من اقتصاد فنزويلا.. الرئيس مادورو يفرض تدابير جديدة تؤدى لانكماش الاقتصاد 15%.. عاملون بالقطاع الصحى: نظامنا الصحى منهار ولسنا مستعدين لمواجهة الفيروس.. والتضخم يصل إلى 3276%

الجمعة، 27 مارس 2020 11:00 م

واشنطن تعلن مكافآت بقيمة 15 مليون دولار لمن يدلى بمعلومات عن مادورو

الخميس، 26 مارس 2020 05:55 م

إطلاق الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين المعارضين للرئيس مادورو فى كاراكاس

الأربعاء، 11 مارس 2020 02:00 ص

زعيم المعارضة فى فنزويلا يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال خلال مظاهرة ضد مادورو

الأحد، 01 مارس 2020 12:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

داعية أزهرى عن نشر الشائعات عن كورونا: ناقل المعلومات دون تثبت آثم شرعا

داعية أزهرى عن نشر الشائعات عن كورونا: ناقل المعلومات دون تثبت آثم شرعا

وزير الأوقاف: الساجد قبل المساجد والالتزام بسبل دفع الهلاك عن النفس عبادة

وزير الأوقاف: الساجد قبل المساجد والالتزام بسبل دفع الهلاك عن النفس عبادة

كيفية تحميل تطبيق القارئ الذكى وإرسال قراءة عداد الكهرباء بالموبايل فى 11 خطوة

كيفية تحميل تطبيق القارئ الذكى وإرسال قراءة عداد الكهرباء بالموبايل فى 11 خطوة

ترامب: نأمل أن تتمكن الشركات من تصنيع المعدات اللازمة لمكافحة كورونا

ترامب: نأمل أن تتمكن الشركات من تصنيع المعدات اللازمة لمكافحة كورونا

صدق أو لا تصدق.. اقتراح باستكمال الدوري الإنجليزي في الصين !

صدق أو لا تصدق.. اقتراح باستكمال الدوري الإنجليزي في الصين !

محافظ الإسكندرية: مفيش كورنيش من بكرة.. وسنتعامل مع أى تجمعات بحسم

محافظ الإسكندرية: مفيش كورنيش من بكرة.. وسنتعامل مع أى تجمعات بحسم

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تلزم الدعاة بالحضور لمساجدهم مبكرا لمنع إقامة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تلزم الدعاة بالحضور لمساجدهم مبكرا لمنع إقامة الجمعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة