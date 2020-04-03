مادورو: سنهزم الولايات المتحدة إذا فكرت فى شن هجوم علينا

أ ش أ

حذر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الخميس من أنه إذا تجرأت الولايات المتحدة على مهاجمة بلاده فسوف يهزمها الشعب الفنزويلى.

ونقلت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية والمهتمة عموما بالشأن اللاتيني - في نسختها باللغة الانجليزية - عن مادورو قوله، في تعقيب على اتهامات البيت الأبيض الأخيرة ضد كبار مسؤولي الحكومة الفنزويلية واقتراحات واشنطن بأن تشكل مجلسا انتقاليا مقابل رفع الحصار الاقتصادي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون "فقد عقله" إذا فكر في دخول فنزويلا، مشيرًا إلى أنه سيُهزم على يد فنزويلا وأمريكا اللاتينية.

وقال مادورو إنه فنزويلا شأنها شأن كل دول العالم في هذا الظرف تواجه فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وما تحتاجه هو الشراكة والدعم والتضامن والمساعدات الإنسانية وليس المواجهة.

وأضاف "نريد السلام خاصة في هذا الوقت الذي نواجه فيه جائحة. أقول للفنزويليين ولهؤلاء الذين يسمعوننا في كل أنحاء العالم أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا إلى وقف النزاعات والتركيز على التعاون".

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال - أمس الاول - إنه إذا ما قامت الأطراف المتنافسة في فنزويلا بتشكيل حكومة انتقالية على أن تجري انتخابات ذات مصداقية في غضون سنة، فستكون الولايات المتحدة حينئذ، على استعداد لرفع جميع العقوبات المفروضة على البلاد.

وتبدو هذه الخطوة بمثابة تراجع عن بعض المطالب الأمريكية الأكثر صرامة، من خلال الاستمرار في السماح لحزب الرئيس نيكولاس مادورو بالمشاركة السياسية في تسوية لتقاسم السلطة مع المعارضة.