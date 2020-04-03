مؤسسة البترول الكويتية: سنواصل رفع إنتاج النفط إلى 3.15 مليون برميل يومياً

إيمان حنا

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم اليوم الجمعة، إن الإنتاج النفطى سيستمر بالارتفاع خلال أبريل الجاري ليصل إلى مستوى يقارب من 3.15 مليون برميل يوميا مع الزيادة المجدولة لإنتاج المنطقة المقسومة في عمليات الخفجي والوفرة المشتركة والحقول الأخرى في الدولة.



وأشاد هاشم، بجهود العاملين على جميع المستويات في القطاع النفطي المبذولة على مدار الساعة لاسيما خلال الظروف الراهنة في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. وفق وكالة الأنباء الكويتية كونا.



وأكد أن الجهود المبذولة المستمرة في القطاع النفطي أثمرت بنجاح رفع لإنتاج النفط الخام لدولة الكويت مؤخرا من خلال البدء في إنتاج النفط الثقيل من شمال الكويت والبدء بالإنتاج من حقل الخفجي في المنطقة المقسومة، مبينا أن إنتاج دولة الكويت في مارس الماضي وصل إلى مستوى يقارب من2.9 مليون برميل يوميا.



وأثنى على الجهود الجبارة للعاملين في القطاع لضمان استمرارية تأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز والمنتجات البترولية والعمل على تسويق النفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية في الأسواق العالمية الآمنة ذات المردود المالي الأعلى لتعزيز الإيرادات النفطية للدولة وذلك على الرغم من تدهور الطلب العالمي على النفط في ظل تفشي فيروس كورونا عالميا.



وثمن هاشم عاليا جهود العاملين في الشركات التابعة للمؤسسة واستمرار عملهم وجهودهم في تنفيذ مشاريع القطاع النفطي الاستراتيجية تماشيا مع الخطة والجدول الزمني الموضوع لإتمام هذه المشاريع مشيرا إلى أنه تلمس خلال زياراته الميدانية لتفقد سير الأعمال في القطاع رغبة وإصرار الموظفين في تنفيذ استراتيجية القطاع النفطي 2040.



وأوضح أن جهود العاملين في القطاع النفطي لا تقتصر فقط علي المجال النفطي فحسب بل هناك مسؤولية مجتمعية ودور رائد للقطاع في إطار جهود الدولة لمكافحة أزمة فيروس كورونا إذ تم تخصيص وتجهيز عدة مواقع تابعة للقطاع كمحاجر صحية وضعت تحت التصرف الكامل لوزارة الصحة الكويتية.



وشدد على أن العمل في القطاع النفطي مستمر بفضل جهود العاملين من أبناء القطاع النفطي على جميع المستويات والانشطة والقطاعات والشركات التابعة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد من شر هذا الوباء.