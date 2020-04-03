اليوم السابع
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كندا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 152

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:38 م
كندا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 152 كورونا - أرشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى كندا إلى 152.

 
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات من الوكالة المعنية بالصحة العامة في كندا أمس الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تخطى عشرة آلاف بينما زاد عدد الوفيات إلى 127 بما يشكل ارتفاعا بنسبة 21 %.
 
 
وأضافت الوكالة أن عدد المصابين زاد إلى 10132 من 9017 الأربعاء الذي كان عدد حالات الوفاة فيه 105.
 
 
 
رصدت الحكومة الكندية، الثلاثاء، مليارى دولار لشراء لوازم طبية فى الأسابيع المقبلة، في إطار جهودها لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".
 
 
وكشف رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، خلال مؤتمره الصحفى فى أوتاوا، عن توقيع اتفاقيات مع 3 شركات لشراء أجهزة التنفس الصناعية والكمامات الطبية وأدوات فحص الكشف عن الفيروس وغيرها من المستلزمات الطبية.
 
 
وأضاف ترودو أن كل هذه المعدات ستكون متوفرة في غضون أسابيع قليلة، خاصة مع تجاوب ثلاثة آلاف شركة مع نداء الحكومة. ووقعت أوتاوا على اتفاق نوايا مع 5 شركات أخرى لتوفير هذه المعدات، كما قال رئيس الحكومة.
 
 
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت قبل نحو أسبوعين عن خطة لتقديم الدعم المالي للشركات التي تغير نشاطها لإنتاج المعدات الطبية مثل أجهزة التنفس الصناعية والألبسة الطبية الواقية، ومساعدة الشركات التي تنتج هذا الطراز من المعدات.
 
 

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