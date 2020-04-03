قيادات صحة كفر الشيخ تتابع إجراءات الحجر بمستشفيات المحافظة.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ، تعاون كبير بين مديرية الصحة بالمحافظة وكلية الطب والمستشفى الجامعى بجامعة كفر الشيخ، للحد من انتشار فيروس كورونا، والإشراف على الحالات التى ترد للمستشفى الحميات بالمحافظة، ومتابعة نتائج الحالات على الجهاز الذى وفرته المحافظة لاستخراج النتائج خلال 12 ساعة فقط، وسيشارك فريق من كلية طب كفر الشيخ والمستشفى الجامعى بالحجر الصحى الوحيد بالمحافظة بمستشفى بلطيم المركزى، وسبقنا الفريق الطبى بزيارة الحجر الصحى والتعرف عليه، واحتواءه على 23 غرفة عزل.

ويشارك أطباء من كلية طب كفر الشيخ والمستشفى الجامعى بالحجر الصحى بمستشفى بلطيم، وهم أحمد محمد كمال زهرة، وإبراهيم صبرى شوشة، ومحمد إبراهيم الشعراوي، وولاء مختار عيد عبد العزيز، وأحمد محمد زكريا، مريم صلاح زغلول، ومحمود عبدالله الكرداوى، محمد سعيد رضوان، ومحمد خالد عبد العال، ومحمود سعيد عبد الهادي، وعمرو أحمد السنطاوي، محمد إبراهيم المصري.

وأعلن الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مشاركة فريق طبى من الكلية، للعمل فى مستشفى العزل الجديد بمدينة بلطيم، الجارى افتتاحه ضمن الخطة الموضوعة للمستشفيات الجامعية، بالاشتراك مع وزارة الصحة، ضمن مستشفيات العزل الجديدة، لمجابهة فيروس "كورونا".

وأكد عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، أن الفريق الطبى الذى يشارك فى مستشفى العزل ببلطيم، سوف يقضى 14 يومًا، مع بداية افتتاح أول مستشفى عزل بالمحافظة، وبعد انتهاء فترة عملهم المحددة، سوف يجرى إرسال فريق طبى آخر.

وقال عبد العال، إن أول فريق طبى يشارك فى العمل بمستشفى العزل الجديد جرى تدريبه على التعامل مع جميع الحالات، لكونه يجمع عناصر الخبرة فى مجال الطب، فيما تنظم كلية الطب دورات بشكل مستمر لكل الفرق الطبية لتكون على استعداد كامل للأزمات، وعقب قضاء الفريق الطبى الأول لمهامه خلال الفترة المحددة، سوف يقضى 14 يومًا آخرين بالعزل المنزلى للاطمئنان عليهم.

وأكدت الدكتور فيجكار حسن، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بكفر الشيخ، أن لدينا حجر صحى واحد بمستشفى بلطيم المركزى، ولدينا حجرات عزل بـ5 مستشفيات بالمحافظة، وهناك متابعة جيدة للحالات التى ترد من الخارج من أبناء المحافظة .

وقال الدكتور محمد شرف، طبيب مقيم عناية مركزة، بمستشفى بلطيم المركزى، إن الحجر الصحى بمستشفى بلطيم المركزى، به 23 حجرة عزل، لاستقبال الحالات، ولم ترد للمستشفى وللحجر الصحى أى حالات إيجابية حتى الأن، مؤكداً أن كل حجرة عزل بها سرير واسطوانة اكسجين، ودولاب ، وبها حمام، وستائر، وشاشة تلفاز، وسلة لإلقاء المهملات، وكل حجرة معقمة.

وأضاف شرف ، لـ "اليوم السابع"، أن كل غرفة مستقلة بذاتها، والحالات التى سترد للحجر الصحى، ويتم تشخيصها بجراء الكشف الطبى بغرفة الكشف، وعلى أساس حالة المريض الصحية يتم توجيهها لغرفة العزل، وللحالات أشد خطورة لها غرف مخصصه لها، وبالحجر الصحى توجد كل مكونات العناية المركزة ، ويتم التعامل مع الحالة فى حالة وجود أى مضاعفات.

وقالت هالة صالح عبدالله، فنية تمريض،: "نحن فى استعداد لاستقبال حالات"، متمنية ألا يصاب أى مواطن بفيروس كورونا، مؤكدة أن لدينا 23 غرفة بكل غرفة سرير، وكافة الإمكانيات للتعامل مع الحالات، وتختلف الغرف من غرف لأخرى حسب الحالة وشدة خطورتها، فهناك غرف عزل تجدها غرفتين متجاورتين الأولى بها المريض، والثانية بها الطبيب واحتياجات المريض، ويتم فيها ارتداء الواقيات الشخصية، السرعة التعامل وعلاج المريض.

وأضاقت سهى ذكى أبو النصر، فنية تمريض،: "يتم تنفذ العلاج بإشراف الأطباء"، مؤكدة أنه تم اختيارنا من قبل مشرفة التمريض، بناء على عدد من المعطيات والمواصفات.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قال إنه شكل غرفة العمليات الطارئة لمتابعة المرور على الصيدليات والتأكد من توفير جميع المستلزمات والمطهرات والعلاج دون استغلال للمواطنين، وكذا المرور على جميع المستشفيات والعيادات الخاصة للتأكد من تطبيق أقصى درجات الوقاية وطرق مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية، فضلًا عن التفتيش المفاجئ على جميع شركات بيع المستلزمات الطبية والتأكد من عدم المغالاة فى الأسعار واستغلال الظروف الراهنة للمستهلك.