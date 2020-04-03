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اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وزير شؤون القدس فادى الهدمي، بعد مداهمة منزله فى بلدة الصوانة بالقدس المحتلة، واقتادته إلى مركز التحقيق، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن شرطة الاحتلال أقدمت على تكسير الأبواب الخارجية والداخلية للمنزل بصورة متعمدة، واستولت على مبلغ من المال بقيمة عشرة آلاف شيكل .

وأشارت إلى أن هذه هى المرة الرابعة التى تعتقل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلى وزير شؤون القدس الهدمي، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء في قرية رمانة غرب مدينة جنين، و ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت ثلاثة منازل قيد الانشاء، قرب جدار الفصل العنصري،مضيفة أن الاحتلال اخطر أربعة مواطنين بهدم منازلهم في قرية رمانة، بحجة البناء من دون ترخيص.