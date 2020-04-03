اليوم السابع
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قطر تسجل 126 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 1074 حالة

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:56 م
قطر تسجل 126 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 1074 حالة كورونا أرشيفية
كتب رامى محيى الدين

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أن قطر سجلت 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي عدد الحالات 1074 حالة.

وكانت وزارة الصحة القطرية، أعلنت الخميس، تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة شفاء واحدة، مشيرة إلى وفاة الحالة الثالثة جراء الإصابة بالفيروس، جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية، وكانت أعلنت قطر تسجيل ثانى حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأربعاء، وكانت قد قررت لجنة إدارة الأزمات في قطر الإغلاق التام لكل الأعمال والأنشطة التجارية وذلك بسبب ارتفاع وتيرة تفشى كورونا فى الدولة.

 

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات قوله إنه تم تسجيل 12 حالة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، منها 3 حالات لمواطنين قطريين قدموا من أوروبا.

 

وقد سادت البلاد حالة من الذعر بعد تفشى وباء كورونا خاصة فى فى ظل استضافة الدوحة العمالة الأجنبية بدون توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية لهم.

ودفع الذعر السلطات القطرية إلى تجهيز 18 ألف سرير خلال بضعة أسابيع في المرافق الطبية الميدانية التي ستوفر الخدمات الطبية الأساسية لمرضى فيروس كورونا، كانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريرا حول خطر تفشي فيروس كورونا بين العمال الأجانب في قطر، محذرة من خطورة الوضع  وتعريض آلاف العمال والمهاجرين في المنطقة الصناعية بالعاصمة الدوحة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

 

 

 

 

 

 

 

 


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