فيها حاجة حلوة " شباب القناطر يتبرعون بكراسي وتعقيمها لأصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد

دشن شباب مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، مبادرة لمساعدة أصحاب المعاشات خاصة كبار السن ، فى صرف معاشتهم بسهولة ويسر وأمان لتصدى لفيروس كورونا المستجد وحمايتهم منه.

وقال اسلام الفولي أحد الشباب المشارك بالمبادرة ، أن المبادرة هدفها تعقيم مكاتب البريد التى يتم الصرف منها المعاشات ، بجانب توفير كحول لأصحاب المعاشات المترددين على مكاتب البريد لتعقيمهم للحد من انتشار فيروس كورونا ، وقمنا بهذه المبادرة بهدف حماية أهالينا ومساهمة أجهزة الدولة للتصدى والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأكد صلاح أشرف احد المشاركين في المبادرة اتفقنا علي أن نساعد كبار السن وحمايتهم وإعطاء إرشادات لهم أثناء تواجدهم في مكاتب البريد لصرف معاشاتهم وقمنا بالمساهمة في توفير كراسي لهم أمام مكاتب البريد وتعقيم المكان بالكامل من الداخل وتطهير الكراسي حماية ووقاية لأصحاب المعاشات .