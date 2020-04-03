فيديو و صور.. رئيس جامعة أسوان يؤكد أهمية التفاعل مع التعليم الإلكترونى

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

عقد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اجتماعا مع اتحاد طلاب جامعة أسوان، تناول الاجتماع العديد من الاستفسارات والشكاوى التى تواجه طلاب جامعة أسوان فى كيفية الدخول على المنصة الإلكترونية.

كما استهدف الاجتماع التعرف على كيفية الدخول والتسجيل على المنصة الإلكترونية وعملية شرح خطوات التسجيل من خلال حسابات الطلاب التى انتهت منها جامعة أسوان بالفعل والتى يبلغ عددها 23 ألف وخمسمائة حساب للطلاب بجميع الكليات.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، خلال الاجتماع أهمية دور اتحاد الطلاب، والذى يمثل حلقة الوصل بين الطلاب وإدارة جامعة أسوان.



جانب من الاجتماع

وأجاب الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان على تساؤلات ومخاوف أبنائه الطلاب، مؤكدا أهمية تسخير كافة إمكانيات جامعة أسوان بمختلف قطاعاتها وإداراتها التى تعمل على إيجاد حلول سريعة لجميع المعوقات التى تعوق المستجدات الأخيرة والمتعلقة بطريقة عرض المادة العلمية عبر التعليم الإلكترونى الذى يطبق طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والذى يعد خطوة هامة فى التعليم عن بعد وفى ظل مواجهة فيروس كورونا ومنعا للتكدس والاختلاط اتباعا للإجراءات الاحترازية التى تتبعها جامعة أسوان لمجابهة فيروس كورونا.

كانت قد أطلقت كلية الطب بجامعة أسوان فيديو مبادرة "أنا علشانك فى المستشفى.. خليك فى بيتك علشانى" لمجابهة كورونا.

وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن كلية الطب بجامعة أسوان تشارك بجيشها الأبيض اليوم الجمعة فى مستشفى العزل (الصداقة) بفريق طبى متكامل فى مختلف التخصصات الطبية للمشاركة فى علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا بمستشفى الصداقة حتى يكون أطباء كلية الطب والمستشفى الجامعى صمام أمان وفى مقدمة الصفوف لمجابهة الفيروس.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة ومؤسساتها العلمية والبحثية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وطبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تسخير كافة الإمكانيات العلمية والبحثية بجامعة أسوان لمواجهة كورونا.

أضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن الكليات العلمية مثل العلوم والزراعة والموارد الطبيعية والطب بها العديد من المراكز البحثية والباحثين الذين قد يسهمون من خلال أبحاثهم العلمية فى إيجاد حلول لمعالجة فيروس كورونا والمشاركة الإيجابية للحد من خطورة تفشى هذا الوباء العالمى.

وأشار الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان إلى أهمية التوعية واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه فى إطار التوعية التى تقوم بها كلية الطب تم إطلاق شعار "أنا علشانك فى المستشفى.. خليك فى بيتك علشانى" من خلال فيديو شارك به رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والأطباء.

والتقى الدكتور أحمد غلاب - رئيس جامعة أسوان - أطباء المستشفى الجامعى وكلية الطب بجامعة أسوان والأطباء المكلفين بالعمل فى مستشفى العزل الطبى بالصداقة.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنه سيبدأ فى إرسال الفريق الطبى من جامعة أسوان للعمل بمستشفى العزل الطبى بالصداقة بدءا من اليوم الجمعة ويضم فريق العمل العديد من التخصصات الطبية مثل التخدير والصدرية والجهاز الهضمى وتخصصات أخرى. وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان تكاتف المؤسسات الطبية لمجابهة فيروس كورونا ويعد هذا العمل واجب قومى وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادى الإصابة بفيروس كورونا وتأتى المشاركة كمهمة قومية.

أضاف الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان أن هذه المبادرة تأتى فى إطار تكاتف مؤسسات الدولة وجامعة أسوان والمستشفى الجامعى وكلية الطب لمجابهة فيروس كورونا بأسوان والتعاون المتواصل بين المستشفى الجامعى ومديرية الصحة بأسوان.

كان قد أهدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العاملين بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة والذى يأتى ضمن إحدى مستشفيات العزل الطبى للمصابين بمرض كورونا المستجد مجموعة من الهدايا المتنوعة وبوكيهات الورد، بالإضافة إلى بعض المستلزمات الطبية الوقائية، تشجيعاً وتضامناً مع الدور البطولى الذى يقوم به الجيش الأبيض داخل هذا الصرح الطبى وباقى مستشفيات العزل والذين يتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

كما بعث اللواء أشرف عطية بباقات ورود للمرضى الذين يخضعون لعلاج مكثف لتحويلهم من حالات إيجابية إلى سلبية تمهيداً للوصول إلى الشفاء الكامل، مؤكداً أن جميع مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدر ما يقوم به العاملين فى القطاع الصحى وهو الذى تجسد فى قرارات الرئيس السيسى الأخيرة بصرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل.