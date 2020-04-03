فيديو .. محافظ الاسكندرية حول تجمعات الكورنيش : اللى مش هيلتزم فى اجراءات قانونية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد محافظ الاسكندرية لـ"اليوم السابع" اطلاق حملات مكثفة لفض تجمعات الكورنيش بكل حزم و صرامة قائلا :"سنطبق اجراءات الحظر بكل صرامة"، وأضاف: " تم إخلاء الشواطئ والكورنيش ، لتطبيق الاجراءات الاحترازية ، واللى مش ملتزم احنا خايفين عليه أكتر منه ".

وترأس اللواء محمد الشريف حملة مكبرة اليوم لمنع و تفريق تجمعات كورنيش الاسكندرية، مشددا على التعامل بكل حسم مع تلك التجمعات ، وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها محافظة الاسكندرية لمنع و الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " ، على أن المحافظة سوف تتعامل بكل صرامة و حسم مع تلك التجمعات ، حيث سيتم تكثيف الحملات لمنع التجمع على الكورنيش و السير بشكل فردى و فى حالة الضرورة القصوى ، مشيرا إلى أن محافظة الاسكندرية قد قامت بإغلاق كافة الشواطئ و عددها 61 شاطئ ، للحد من التجمعات على الشواطئ ، وأشار الى أن هناك حملات مكثفة بكافة الاحياء التى تحتوى على شواطئ فى نطاقها لمنع التجمعات خاصة ويوم الجمعة يزداد الاقبال على الشواطئ ، كما شدد محافظ الاسكندرية على منع التجمعات على كورنيش الاسكندرية و التحفظ على العربات المتنقلة للمشروبات و المأكولات الخفيفة للحد من تلك التجمعات.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنة أصدر تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطيء الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من الاسبوع الماضى ، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطيء بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطيء الإسكندرية ، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، والتي تصل عقوبتها إلى السجن وبغرامة مالية أربعة آلاف جنيه

فيما التقى محافظ الاسكندرية ببعض الشباب و التجمعات على كورنيش الاسكندرية ، ووجه اليهم النصح و الارشاد بضرورة عدم التجمع بأعداد كبيرة حفاظا على الصحة العامة.



الحملة



اللواء محمد الشريف