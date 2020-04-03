اليوم السابع
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فيديو ..تفريق ومنع التجمعات على كورنيش الإسكندرية تنفيذا لقرار المحافظ

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:35 م
فيديو ..تفريق ومنع التجمعات على كورنيش الإسكندرية تنفيذا لقرار المحافظ شواطىء الإسكندرية - أرشيفية

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شنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد ، حملات مكثفة لمنع وتفريق تجمعات كورنيش الإسكندرية ، وتنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بالتعامل بكل حسم مع تلك التجمعات ، وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها محافظة الاسكندرية لمنع و الحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث شهدت كورنيش الاسكندرية وبعض الشواطئ ، اقبال بعض الشباب والرواد والتنزه على رمال الشاطئ أو لعب الكرة و أيضا الاستحمام داخل المياه.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " ، على أن المحافظة سوف تتعامل بكل حسم مع تلك التجمعات ، حيث سيتم تكثيف الحملات لمنع التجمع على الكورنيش و السير بشكل فردى و فى حالة الضرورة القصوى ، مشيرا الى أن محافظة الاسكندرية قد قامت بإغلاق كافة الشواطئ و عددها 61 شاطئ ، للحد من التجمعات على الشواطئ ، وأشار الى أن هناك حملات مكثفة بكافة الاحياء التى تحتوى على شواطئ فى نطاقها لمنع التجمعات خاصة وأن الجمعة يزداد الاقبال على الشواطئ ، كما شدد على منع التجمعات على كورنيش الاسكندرية والتحفظ على العربات المتنقلة للمشروبات والمأكولات الخفيفة  للحد من تلك التجمعات.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أصدر تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطيء الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من الاسبوع الماضى ، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطيء بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطيء الإسكندرية ، مشددا  على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، والتي تصل عقوبتها إلى السجن وبغرامة مالية أربعة آلاف جنيه.

واتخذت الاسكندرية عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية  للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة و الاحياء ، و تطبيق الاجراءات الوقائية من التعقيم و التطهير لها ،   تكثيف الاحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق ،  ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات و صالات الجيم و محلات الالعاب الالكترونية ، و تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة الى الان ، منع الاسواق العشوائية الاسبوعية وشدد على عدم اقامة سوق الجمعة و سوق الحمام ، بالاضافة الى تكثيف الحملات بالاحياء لمنع تجمعات الاسواق اليومية.

 

تفريق الشباب
تفريق الشباب

 

تفريق اى تواجد
تفريق اى تواجد

 

حملات المصايف
حملات المصايف

 

حملات مكثفة
حملات مكثفة

 


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