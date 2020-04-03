اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 11:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فى زمن كورونا.. 5 فوائد للعزل المنزلى من وجهة نظر نجيب ساويرس.. تعرف عليها

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:09 ص
فى زمن كورونا.. 5 فوائد للعزل المنزلى من وجهة نظر نجيب ساويرس.. تعرف عليها المهندس نجيب ساويرس - أرشيفية
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدث رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن فوائد الاعتكاف فى المنزل محاولًا الابتعاد عن التركيز على الجوانب السلبية للعزل المنزلى وعدم القدرة على الخروج من المنزل بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى راح ضحيته أعداد كبيرة من المصابين والقتلى حول العالم.

 

وقال ساويرس، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الجمعة، "صباح الخير هحاول أكون إيجابى النهارده فهتكلم على فوائد الاعتكاف فى البيت:

1- لم شمل العيلة مرة أخرى وقضاء وقت مع بعض بدلًا من إنشغال كل واحد.

2- هنحرم نشتكى من الشغل نهائيًا ونشتاقله.

3- تلوث الجو هيتحسن جدًا نتيجة الحبسة دى.

4- هنفتكر ربنا وقدرته أكتر.

5- الإحساس بالتضامن الجماعى".

4
 

ويشار إلى أن رجل الأعمال كان قد قال، الأحد الماضى، إنه صلى من أجل العالم كله، داعيًا الله أن يحمينا جميعًا من المرض، وأن يشفى المرضى، داعيا الله أن يزيل الغمة من علينا جميعًا، وذلك فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد "كورفيد 19"، وتسببه فى إصابة ووفاة مئات آلاف البشر حول العالم.

 

وقال نجيب ساويرس، فى تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، " اليوم صليت من أجل العالم كله لكى يزيل تلك الغمة من علينا جميعا ويحمينا من المرض ويشفى المرضى جميعا".

 

وجاءت مبادرة ساويرس هذه بالصلاة والدعاء للعالم كله، بعدما اقترح رجل الأعمال، يوم الجمعة الماضى، أن يجتمع العالم كله بمختلف الأديان للصلاة فى يوم واحد وساعة محددة للتضرع والتقرب إلى الله بالدعاء ليزيح عنا وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وقال ساويرس – حينها - فى تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - حينها - "أرى أن يجتمع العالم كله على يوم معين للصلاة مجتمعين جميعًا باختلاف أدياننا حتى يزيح الله هذه الغمة ويشفى المرضى جميعًا"، وأضاف "فلنختار يوم محدد وساعة محددة ونتوجه لله جميعا فى نفس الوقت والساعة بالصلاة لكى يزيح عنا هذه الغمة ويقضى على هذا الوباء".

 

يأتى هذا فيما سبق وكشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن تلبيته لدعوات البقاء فى المنزل، تفاديا للإصابة بفيروس كورونا، والمنتشر حاليا فى كافة أنحاء العالم، حيث دعا الكثيرون إلى ضرورة البقاء فى المنزل خوفا من العدوى.

 

ورغم استجابة ساويرس لهذه الدعوات، إلا أنه أعرب عن استيائه بسبب "الزهق والحبسة" من الجلوس فى المنزل، وقال ساويرس عبر حسابه على "تويتر"، "برنامج اليوم.. الساعة 08:30 من السرير الى الحمام.. الخروج من الحمام الى المطبخ .. تناول الإفطار".

 

وتابع، "بعد الإفطار سنقوم بزيارة الغرف .. الساعة 13:00 الاكل فى المطبخ .. والساعة 14:30 سيستا على الكنبة، وبعد الظهر زيارة الصالة مع تقديم الشاى الساخن مع الكعك .. العودة فى وقت متأخر الى السرير .. رحلة سعيدة".

 


نجيب ساويرس

العزل المنزلى

حظر التجول

كورونا مصر

فيروس كورونا

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا فى مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا فى مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا فى مصر

شكل فيروس كورونا

اخبار كورونا بمصر

كم عدد حالات كورونا اليوم فى مصر

كورونا ميتر

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا 2020

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة العاملين بالقطاع الخاص تصدر بيانا تهاجم فيه تصريحات نجيب ساويرس

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:31 م

اعرف سر تويتة نجيب ساويرس بعد تصدره الترند.. أنا هنتحر من الحبس والخنقة

الإثنين، 30 مارس 2020 06:02 م

بعد تصريحات ساويرس.. أوراسكوم للاستثمار يتصدر التداولات بالبورصة بانخفاض 2%

الإثنين، 30 مارس 2020 11:29 ص

نجيب ساويرس: من يريد الشراء فى البورصة ينتظر أسبوع أخر

الأحد، 29 مارس 2020 11:07 م

نجيب ساويرس: "استثماراتي لم تتأثر كثيرًا لأن نصفها في الذهب"

الأحد، 29 مارس 2020 10:23 م

نجيب ساويرس يصلى من أجل العالم: "ربنا يحمينا ويشفى المرضى ويزيل الغمة"

الأحد، 29 مارس 2020 12:59 م

ساويرس يقترح يوم للصلاة الجماعية لأديان العالم بهدف الدعاء لزوال كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 11:56 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة