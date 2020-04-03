فى زمن كورونا.. 5 فوائد للعزل المنزلى من وجهة نظر نجيب ساويرس.. تعرف عليها

كتب محمد رضا

تحدث رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن فوائد الاعتكاف فى المنزل محاولًا الابتعاد عن التركيز على الجوانب السلبية للعزل المنزلى وعدم القدرة على الخروج من المنزل بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى راح ضحيته أعداد كبيرة من المصابين والقتلى حول العالم.

وقال ساويرس، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الجمعة، "صباح الخير هحاول أكون إيجابى النهارده فهتكلم على فوائد الاعتكاف فى البيت:

1- لم شمل العيلة مرة أخرى وقضاء وقت مع بعض بدلًا من إنشغال كل واحد.

2- هنحرم نشتكى من الشغل نهائيًا ونشتاقله.

3- تلوث الجو هيتحسن جدًا نتيجة الحبسة دى.

4- هنفتكر ربنا وقدرته أكتر.

5- الإحساس بالتضامن الجماعى".





ويشار إلى أن رجل الأعمال كان قد قال، الأحد الماضى، إنه صلى من أجل العالم كله، داعيًا الله أن يحمينا جميعًا من المرض، وأن يشفى المرضى، داعيا الله أن يزيل الغمة من علينا جميعًا، وذلك فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد "كورفيد 19"، وتسببه فى إصابة ووفاة مئات آلاف البشر حول العالم.

وقال نجيب ساويرس، فى تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، " اليوم صليت من أجل العالم كله لكى يزيل تلك الغمة من علينا جميعا ويحمينا من المرض ويشفى المرضى جميعا".

وجاءت مبادرة ساويرس هذه بالصلاة والدعاء للعالم كله، بعدما اقترح رجل الأعمال، يوم الجمعة الماضى، أن يجتمع العالم كله بمختلف الأديان للصلاة فى يوم واحد وساعة محددة للتضرع والتقرب إلى الله بالدعاء ليزيح عنا وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال ساويرس – حينها - فى تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - حينها - "أرى أن يجتمع العالم كله على يوم معين للصلاة مجتمعين جميعًا باختلاف أدياننا حتى يزيح الله هذه الغمة ويشفى المرضى جميعًا"، وأضاف "فلنختار يوم محدد وساعة محددة ونتوجه لله جميعا فى نفس الوقت والساعة بالصلاة لكى يزيح عنا هذه الغمة ويقضى على هذا الوباء".

يأتى هذا فيما سبق وكشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن تلبيته لدعوات البقاء فى المنزل، تفاديا للإصابة بفيروس كورونا، والمنتشر حاليا فى كافة أنحاء العالم، حيث دعا الكثيرون إلى ضرورة البقاء فى المنزل خوفا من العدوى.

ورغم استجابة ساويرس لهذه الدعوات، إلا أنه أعرب عن استيائه بسبب "الزهق والحبسة" من الجلوس فى المنزل، وقال ساويرس عبر حسابه على "تويتر"، "برنامج اليوم.. الساعة 08:30 من السرير الى الحمام.. الخروج من الحمام الى المطبخ .. تناول الإفطار".

وتابع، "بعد الإفطار سنقوم بزيارة الغرف .. الساعة 13:00 الاكل فى المطبخ .. والساعة 14:30 سيستا على الكنبة، وبعد الظهر زيارة الصالة مع تقديم الشاى الساخن مع الكعك .. العودة فى وقت متأخر الى السرير .. رحلة سعيدة".