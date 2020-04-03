اليوم السابع
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فرنسا: مشاورات لعقد مؤتمر بالفيديو بين الأعضاء الدائمين بالأمم المتحدة حول كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:47 م
فرنسا: مشاورات لعقد مؤتمر بالفيديو بين الأعضاء الدائمين بالأمم المتحدة حول كورونا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
ماجد تمراز

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أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها، إن فرنسا أعلنت عن إجراء مشاورات لعقد مؤتمر بالفيديو بين الأعضاء الدائمين بالأمم المتحدة حول كورونا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، قد حظر من أن "الأسوأ لم يأت بعد" في الدول التي تشهد نزاعات، داعيًا إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على وقف انتشار كوفيد-19، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وأضاف جوتيريش، خلال تقديمه تقريرا بشأن التطورات الحاصلة منذ إطلاق دعوته يوم 23 مارس، أنه "توجد فرصة للسلام، لكننا بعيدون عن تحقيقه. الحاجة إلى ذلك عاجلة. ستصل عاصفة كوفيد-19 حاليا إلى جميع مواقع النزاع".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق نداء، في 23 مارس، لوقف إطلاق النار في كل مناطق النزاعات في العالم لمكافحة وباء كوفيد-19 بشكل أفضل.

وفي هذا السياق، جمعت عريضة، أطلقتها منظمة غير حكومية، لدعم نداء الأمم المتحدة، حوالى مليون توقيع حتى الخميس، بينما لا يسجل تراجعا في القتال في هذه البلدان.


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