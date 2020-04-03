غلق محرقة للجثث في ميلانو الإيطالية بسبب ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا

وأقرّ مسؤولو المدينة التي تقع في مركز الوباء في إيطاليا بأنّهم يعانون تزايدا مستمرا ومتصاعدا في عدد الجثث التي تنتظر الحرق.

وقال بيان صادر عن مجلس المدينة بحس إنّ فترة الانتظار لحرق جثّة في محرقة "كريماتوريو دي لامبراتي" قد تصل الى 20 يوما، وأضاف المجلس على موقعه الإلكترونى، إن فترة انتظار أطول قد تتسبّب بمشاكل تتعلّق بالنظافة والصحة.

وتعتبر هذه المدينة المزدهرة في منطقة لومبارديا التي يبلغ عدد سكّانها نحو 1,4 مليون نسمة، عاصمةً عالمية للأزياء ومركزا ماليا، وهي لا تزال تخضع للحجْر منذ شباط/فبراير. وسجّلت لومبارديا أول وفاة بكوفيد-19 في أوروبا في 21 فبراير.