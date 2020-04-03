اليوم السابع
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غرفة المنشآت السياحية تتلقى استغاثات بعض المطاعم بتعرضها للإغلاق الجبرى

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:32 م
غرفة المنشآت السياحية تتلقى استغاثات بعض المطاعم بتعرضها للإغلاق الجبرى عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية
كتبت آمال رسلان 

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أكدت غرفة المنشآت السياحية أنها تلقت على مدار الأسبوع الماضى العديد من الاستغاثات والنداءات من أعضاء الجمعية العمومية مع بدء تطبيق حظر التجوال، من تعرض مطاعمهم لمداهمات من الإدارة المحلية ومسئولى الأحياء، وإكراههم على الغلق الإجبارى بدواعى خرقهم لقرار الحظر.

ودعت الغرفة مجلس الوزراء بأهمية إخطار الجهات المختصة بتفسير لقرار رئيس الوزراء، لتجنيب المطاعم السياحية تلك المشكلات.

وقال هشام وهبة عضو غرفة المنشآت السياحية، أن قرار الحظر تضمن فى بنوده أن المنشآت والمطاعم السياحية خارج المولات والمركز التجارية مسموح لها بالعمل جميع أيام الأسبوع حتى الساعة السابعة مساءً، على أن تستمر فى عملها خلال فترة الحظر فى خدمة توصيل الطلبات " الديليفرى ".

ولفت وهبة إلى أن هناك سوء فهم وتفسير لقرار مجلس الوزراء من قبل المحليات فى بعض المناطق، والتى تم على إثرها إحتجاز العديد من مديرى المنشآت والمطاعم السياحية لأشهر العلامات التجارية العالمية، بتهمة خرقهم لقرار حظر التجوال وكذلك توجيه تهم لهم بفتح منشآتهم لاستقبال زبائن وهو ما لم يحدث.

 وتضمن قرار رئيس الوزراء الخاص بحظر التجوال السماح للمنشآت السياحية " المطاعم " خارج المولات والمراكز التجارية بممارسة نشاطها اليومى خلال فترة السماح وحتى الساعة السابعة، على أن يقتصر نشاطها خلال فترة الحظر على خدمة توصيل الطلبات.

 


مطاعم

حظر تجوال

خرق حظر التجوال

اخبار مصر

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