اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 04:28 م
خالد صلاح
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عمان تسيّر رحلات طيران شحن إلى الهند لتوفير المؤن الغذائية للسلطنة

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:25 م
عمان تسيّر رحلات طيران شحن إلى الهند لتوفير المؤن الغذائية للسلطنة كورونا
كتب كامل كامل

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في إطار استشعاره واجبه الوطني نحو توفير المؤن الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى للسلطنة، قام الطيران العماني، الناقل الوطني لسلطنة عمان ، اليوم الجمعة، بتسيير رحلات شحن جوي بين كل من مسقط ومومباي الهندية ، كما ستتم جدولة رحلة إضافية بين مسقط وكوتشي لتوفير بعض المؤن الغذائية للسلطنة، 

وجدول الطيران العماني ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية ، رحلاته إلى الصين بهدف استيراد المستلزمات والمعدات الطبية بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة العمانية.

ويتم تشغيل هذه الرحلات حصريا لأغراض الشحن الجوي بدون ركاب، وتفعيل ما نسبته 100 بالمائة من المساحة الاستيعابية بالطائرة لما يصل سعته إلى 25 طنًّا من الحمولة.

وأوضح مصدر مسؤول في الطيران العماني أن الشركة تعمل جنبا إلى جنب مع كافة الفرق في الخطوط الأمامية لدعم احتياجات السلطنة من المؤن الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى؛ حيث يسيّر الطيران العماني طائراته التجارية لنقل البضائع والشحنات من وجهات دولية محددة وفقا لمتطلبات السوق.

أعلنت وزارة الصحة العمانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قبل قليل، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبذلك يصبح العدد الكلى للحالات المسجلة فى السلطنة 252 وعدد حالات الوفاة واحدة.

 

وأكدت سلطنة عمان أن الجهات العسكرية والأمنية قامت بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين المحافظات، وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات، منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد.

 

وذكرت اللجنة الإعلامية المشتركة للجهات العسكرية والأمنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أنه استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، تسترعى اللجنة الإعلامية المشتركة للجهات العسكرية والأمنية انتباه المواطنين والمقيمين بأن الجهات العسكرية والأمنية قامت بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين محافظات السلطنة وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات.

 

ووجهت اللجنة شكرها للمواطنين والمقيمين على حسن تفهمهم والتزامهم بالإجراءات الوطنية التى اتخذت للحد من انتشار الفيروس، منوهة إلى أن هذه الإجراءات احترازية تهدف إلى إحكام المرور من وإلى المحافظات، بما يحقق السلامة العامة للمواطنين والمقيمين ويحد من الأسباب المؤدية إلى انتشار فيروس كورونا.

 


سلطنة عمان

عمان

كورونا

طيران عمان

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