طيران الإمارات: سنعيد الإماراتيين إلى الوطن مجاناً

أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن طيران الإمارات ستعيد المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً على أى من رحلاتها المحدودة التى ستستأنف تشغليها من دبي الأسبوع المقبل.
وطالب سموه فى تغريدة على حسابه فى تويتر المواطنين العالقين فى الخارج بالتواصل مع أقرب سفارة للدولة، مؤكداً أن طيران الإمارات في خدمة الوطن والمواطن دائماً.
وكانت هيئة دبي للطيران المدني، أعلنت موافقة السلطات الاماراتية على بدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب ابتداء من 6 ابريل الجاري، وغرد رئيس هيئة دبي للطيران عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "تلقت طيران الإمارات موافقة السلطات الإماراتية لبدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب. اعتبارًا من 06 أبريل ، ستنقل هذه الرحلات مبدئيًا المسافرين إلى الخارج من الإمارات العربية المتحدة. وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة