طيران الإمارات: سنعيد الإماراتيين إلى الوطن مجاناً

إيمان حنا

أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن طيران الإمارات ستعيد المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً على أى من رحلاتها المحدودة التى ستستأنف تشغليها من دبي الأسبوع المقبل.

وطالب سموه فى تغريدة على حسابه فى تويتر المواطنين العالقين فى الخارج بالتواصل مع أقرب سفارة للدولة، مؤكداً أن طيران الإمارات في خدمة الوطن والمواطن دائماً.