طبيبة البيت الأبيض للأمريكيين: مارسوا التباعد الاجتماعى بشكل أفضل

رويترز

وجهت الطبيبة ديبورا بيركس، منسقة فريق العمل المعنى بفيروس كورونا بالبيت الأبيض، رسالة إلى الأمريكيين أمس الخميس، مفادها أن عليهم ممارسة التباعد الاجتماعى بشكل أفضل، وفى الإفادات الصحفية التى باتت يومية من الرئيس ومستشاريه، لعبت بيركس، الخبيرة المرموقة فى مجال الصحة العالمية، دور المفسر لتشرح للصحفيين والرأى العام المعلومات وراء التوصيات الاتحادية التى تهدف لتحجيم انتشار الفيروس.

وبعد يومين فحسب، من التمديد الجديد للإرشادات لمدة 30 يوما، قالت بيركس إن البيانات أظهرت عدم وجود عدد كاف من الأشخاص يلتزمون بالتوصيات.

وقالت "أستطيع أن أقول... إنه ليس كل أمريكى يلتزم بها. ومن ثم فإن هذه دعوة للتحرك"، مشيرة إلى أن دولا مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا تشهد اتجاهات أكثر إيجابية من ناحية الأعداد فيما يتعلق بتفشى المرض.

والتوصيات، التى كشف النقاب عنها لأول مرة فى 16 مارس آذار، تشجع الناس على غسل أيديهم بانتظام وعدم التجمع فى مجموعات أكبر من 10 أشخاص وتجنب تناول الطعام فى المطاعم أو الحانات.