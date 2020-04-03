ضبط 41 قضية تموينية من بينها الاستيلاء على 4 أطنان دقيق مدعم فى سوهاج

وأسفرت الحملة عن ضبط 41 قضية تموينية من بينها ضبط "محمد.ع" 25 سنة مدير مسئول مطحن يقيم دائرة مركز طما لإدارته منشأة بدون ترخيص وتجميع كمية من الدقيق البلدى المدعم المخصص للمخابز والمستودعات، وتم ضبط 4450 كجم دقيق، و1761 عبوة معسل قص ومشروب صناعى وكارتيه ولبان مجهول المصدر ومنتهى الصلاحية.

كما تم ضبط 9 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و4 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و5 قضايا عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز و4 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية و5 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص جارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة.

كانت مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن، ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة ، شنت حملة مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

أسفرت الحملة عن ضبط 40 قضية تموينية منها ضبط " مينا ن هـ ى" 28 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لإدارته منشأة بدون ترخيص وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى وحيازة سلع منتهية الصلاحية تم ضبط " 21 " علبة سجائر و" 28 " زجاجة كحول ، وتم ضبط أحمد ع ح ع 33 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز طهطا لإدارته منشأة بدون ترخيص وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى تم ضبط " 18 " علبة سجائر.

كما تم ضبط حمدى ا ا ع 37 سنة عامل ويقيم دائرة مركز طما لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر معسل وتم ضبط" 8 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز و" 3 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية وجـــارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله.