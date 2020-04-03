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صيد الكاميرا.. البط يحتل شوارع إيطاليا ويحترم مسافة الأمان خوفا من كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:32 م
صيد الكاميرا.. البط يحتل شوارع إيطاليا ويحترم مسافة الأمان خوفا من كورونا البط يحترم مسافات الآمان فى ايطاليا خوفا من كورونا
كتبت فاطمة شوقى

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انتشر البط فى مدينة سيرمونى الإيطالية فى وقت الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا، ويبدو أن البط يحترم أيضا قواعد مسافة الأمان خوفا من الوباء الذى اجتاح البلد الأوروبى، ويسير محتفظا بمسافات واسعة.

البط فى ايطاليا
البط فى ايطاليا

 

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، ارتفع بـ760 حالة إلى 13915، وهو رقم أعلى قليلا من الزيادة اليومية التي سجلت قبل يوم وكانت 727، وشهد عدد الحالات الجديدة زيادة مطردة، إذ ارتفع 4688، مقارنة مع 4782 قبل يوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ رصد التفشي في 21 فبراير إلى 115242.

وكان امس الخميس، هو اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782، فيما يبدو أنه يعزز آمال الحكومة في أن الوباء وصل لذروته، قبل التراجع المأمول في المستقبل القريب.

ومن بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تعافى نحو 18278 بشكل كامل الخميس، مقارنة مع 16847 في اليوم السابق. ولا يزال 4053 شخصا في العناية المركزة، بزيادة عن 4035 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا حالات وفاة أكثر من أي مكان آخر في العالم، وتمثل حوالي 28 % من جميع الوفيات العالمية الناجمة عن الفيروس.

وفي لومبارديا، بؤرة تفشي المرض، انخفض العدد اليومي للوفيات والإصابات مقارنة بما كان عليه في اليوم السابق، حيث بلغ 367 و1292 على التوالي.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدنى الإيطالى، أنجيلو بوريللي، إن "الطوارئ فى إيطاليا ستستمر حتى 2 مايو وأنه سيتعين على الجميع البقاء فى المنازل لعدة أسابيع".

وأوضح بوريللى، فى تصريحات لقناة "راى1" الإيطالية أن "إعادة الانشطة تتم تدريجيا بعد 16 مايو، مشيرا إلى أن الشخص الذى ينتقل من مكانه ينقل الوباء ولذلك فإن حالة الطوارئ ستستمر حتى مايو ، مشددا على ضرورة الاستمرار فى السلوك الصارم للغاية ، مشيرا إلى أن الفيروس غير نهجنا تجاه الاتصالات البشرية والشخصية وسيتعين علينا الحفاظ على بعدنا لبعض الوقت".


ايطاليا

فيروس كورونا

كورونا

وباء

كوفيد 19

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