اليوم السابع
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صور.. وزير التنمية المحلية يوجه برفع القمامة بمنطقة الزرايب فى البراجيل

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:16 ص
صور.. وزير التنمية المحلية يوجه برفع القمامة بمنطقة الزرايب فى البراجيل تراكم القمامة فى البراجيل
كتب على عبد الرحمن

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قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه تم التواصل مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وشحاتة المقدس نقيب الزبالين لسرعة حل مشكلة تراكم القمامة فى منطقة الزرايب بقرية البراجيل، موضحا أن تلك المنطقة تعد من المناطق غير المخططة والتى سيتم خلال الفترة الجارية تطويرها وتحسين مستوى النظافة بها فى إطار خطة الدولة واهتمامها بتطوير المناطق العشوائية بكافة المحافظات.
 
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى ضوء ما نشرته عدد من وسائل الإعلام المقرؤة والمواقع الإلكترونية وتلقى وزارة التنمية المحلية مجموعة من الشكاوى لأهالى منطقة الزرايب بقرية البراجيل التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وشكوي بعض أعضاء مجلس النواب بالجيزة بسبب وجود كميات كبيرة من القمامة والمخلفات بالمنطقة وتربية للخنازير نظراً لوجود أعمال فرز للمخلفات لعدد من جامعى القمامة التي يتم تجميعها من أحياء كثيرة بالمحافظة مما ترتب علي ذلك بوجود تراكمات كبيرة من القمامة والمخلفات والروائح الكريهة.
 
 
وأضاف شعراوى، أن الحكومة تسعى عبر وزارتها المعنية لإيجاد حلول مستدامة وسريعة لكافة المناطق العشوائية وغير المخططة ، خاصة التي يتم فيها تجميع للقمامة والمخلفات بمحافظات القاهرة الكبرى، لافتاً إلى أنه تم الإتفاق على منع دخول سيارات القمامة إلى منطقة البراجيل خلال الفترة الحالية وتخصيص منطقة بديلة فى مقلب شبرامنت العمومى ليتمكن جامعى القمامة بمنطقة البراجيل من فرز المخلفات الصلبة التى يتم تجميعها بأحياء الجيزة المختلفة وممارسة عملهم.
 
 
وأكد وزير التنمية المحلية أن المحافظة وهيئة النظافة والتجميل ، تقوم بجهود متواصلة خلال الأيام الجارية بالتعاون مع شحاتة المقدس نقيب الزبالين لإزالة تراكمات القمامة الموجودة بالمنطقة ، كما يقوم إبراهيم ناجى الشهابى نائب المحافظ بمتابعة الموقف بصورة دورية  لرفع المخلفات.
 
 
وأضاف شعراوى أن المحافظة قامت بتخصيص مساحة من الأرض فى منطقة البراجيل لهيئة النظافة والتجميل بالجيزة لإنشاء محطة مناولة جديدة بها لحل المشكلة فى مدينة أوسيم والقرى التابعة لها بصورة نهائية والحفاظ على حياة المواطنين من السكان ، وسيتم مراعاة كافة المعايير والإشتراكات البيئية والصحية فى هذه المحطة وأن تكون ذات شكل حضارى وآمنة.
 
 
وأشاد وزير التنمية المحلية بتعاون جامعي القمامة في تلك المنطقة والمشاركة في رفع تراكمات القمامة التي كانت موجودة ، لافتاً الي ان اهالى المنطقة حرصوا أيضًا على التعاون في إزالة التراكمات وتم التأكيد عليهم بالتعامل اليومي لمنع التراكمات مرة أخرى في المنطقة وصولا إلى الحلول المستدامة للمناطق العشوائية لجامعى القمامة وادراجهم فى المنظومة الجديدة كمشروعات صغيرة ومتوسطة.
 
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