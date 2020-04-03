صور..نائب محافظ الاسكندرية يتفقد إجراءات السلامة فى معالجة المخلفات الطبية

الإسكندرية جاكلين منير

قام نائب محافظ الاسكندرية اليوم ،بجولة تفقدية لمركز المعالجة للمخلفات الطبية التابعة لشركة نهضة مصر ، وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقام نائب المحافظ، بتفقد مركز المعالجة للمخلفات الطبية التابعة لشركة نهضة مصر بمقرها بمحرم بك، لمتابعة مدي سير الأعمال بالمركز والاطمئنان علي الإلتزام بالمعايير الوقائية والصحية به. وذلك بحضور المهندس أسامة الخولى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة نهضة مصر، والمهندس أحمد الشافعي مدير عام شركة نهضة مصر فرع الإسكندرية.

وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ أجهزة المعالجة والمحرقة الطبية، وجه القائمين علي المركز بتكثيف الأعمال لزيادة كمية المعالجة اليومية للمخلفات الطبية بالمركز، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها محافظة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

علي الصعيد ذاته؛ أكد نائب المحافظ علي شركة النظافة بتكثيف أعمال رفع القمامة بصفة مستمرة وخلال فترة الحظر. كما شدد علي استمرار أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة علي مستوي الأحياء. وكذلك إتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة خلال أعمال التطهير، والإلتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية للتأكد من سلامة عمال النظافة وضمان توفير كافة أدوات السلامة لهم

وإتخذت الاسكندرية عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة و الاحياء ، وتطبيق الاجراءات الوقائية من التعقيم و التطهير لها ، تكثيف الاحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق ، ومواصلة غلق المراكز التعليمية و الحضانات وصالات الجيم و محلات الالعاب الالكترونية ، و تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة الى الان ، منع الاسواق العشوائية الاسبوعية و شدد على عدم اقامة سوق الجمعة وسوق الحمام ، بالاضافة الى تكثيف الحملات بالاحياء لمنع تجمعات الاسواق اليومية

كما تم اصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى و المتابعة اللحظية للاحياء ، وتكثيف الحملات على المقاهى و الكافتريات لمنع تدخين الشيشة ، و تم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الاحمر ، و توقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 الاف جنية ، متابعة أعمال رفع القمامة و مداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة علي مستوي الأحياء



جانب من الجولة



داخل المركز



مركز معالجة المخلفات الطبية



معالجة المخلفات الطبية