اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 06:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور..نائب محافظ الاسكندرية يتفقد إجراءات السلامة فى معالجة المخلفات الطبية

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:39 م
صور..نائب محافظ الاسكندرية يتفقد إجراءات السلامة فى معالجة المخلفات الطبية نائب محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام نائب محافظ الاسكندرية اليوم ،بجولة تفقدية لمركز المعالجة للمخلفات الطبية التابعة لشركة نهضة مصر ، وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقام نائب المحافظ، بتفقد مركز المعالجة للمخلفات الطبية التابعة لشركة نهضة مصر بمقرها بمحرم بك، لمتابعة مدي سير الأعمال بالمركز والاطمئنان علي الإلتزام بالمعايير الوقائية والصحية به. وذلك بحضور المهندس أسامة الخولى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة نهضة مصر، والمهندس أحمد الشافعي مدير عام شركة نهضة مصر فرع الإسكندرية.

وخلال  الجولة تفقد نائب المحافظ أجهزة المعالجة والمحرقة الطبية، وجه القائمين علي المركز بتكثيف الأعمال لزيادة كمية المعالجة اليومية للمخلفات الطبية بالمركز، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها محافظة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

علي الصعيد ذاته؛ أكد نائب المحافظ علي شركة النظافة بتكثيف أعمال رفع القمامة بصفة مستمرة وخلال فترة الحظر. كما شدد علي استمرار أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة علي مستوي الأحياء. وكذلك إتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة خلال أعمال التطهير، والإلتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية للتأكد من سلامة عمال النظافة وضمان توفير كافة أدوات السلامة لهم

وإتخذت الاسكندرية عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية  للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة و الاحياء ، وتطبيق الاجراءات الوقائية من التعقيم و التطهير لها ،   تكثيف الاحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق ،  ومواصلة غلق المراكز التعليمية و الحضانات وصالات الجيم و محلات الالعاب الالكترونية ، و تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة الى الان ، منع الاسواق العشوائية الاسبوعية و شدد على عدم اقامة سوق الجمعة وسوق الحمام ، بالاضافة الى تكثيف الحملات بالاحياء لمنع تجمعات الاسواق اليومية

كما تم اصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى و المتابعة اللحظية للاحياء ، وتكثيف الحملات على المقاهى و الكافتريات لمنع تدخين الشيشة ، و تم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الاحمر ، و توقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 الاف جنية ، متابعة أعمال رفع القمامة و  مداومة  أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة علي مستوي الأحياء

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

داخل المركز
داخل المركز

 

مركز معالجة المخلفات الطبية
مركز معالجة المخلفات الطبية

 

معالجة المخلفات الطبية
معالجة المخلفات الطبية

 

نائب محافظ الاسكندرية
نائب محافظ الاسكندرية

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

نائب محافظ الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو .. محافظ الاسكندرية حول تجمعات الكورنيش : اللى مش هيلتزم فى اجراءات قانونية

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:14 م

صور.. "من النهاردة مفيش كورنيش".. حملات مكثفة بالإسكندرية لمنع التجمعات للوقاية من كورونا.. "السياحة والمصايف": مراقبة من المنتزه إلى بحرى بطول الكورنيش بالتنسيق مع الأمن.. والمحافظ: التعامل سيتم بكل صرامة وحسم

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:49 م

صور .. "تموين الإسكندرية ": متابعة المخابز والأسواق وصرف التموين بسلاسة ويسر

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:11 م

تفريق ومنع التجمعات على كورنيش الإسكندرية تنفيذا لقرار المحافظ

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة