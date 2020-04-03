اليوم السابع
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صور.. مركز أبو كبير يكلف رؤساء الوحدات بتطهير المنشآت الحكومية والمدارس

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:30 م
صور.. مركز أبو كبير يكلف رؤساء الوحدات بتطهير المنشآت الحكومية والمدارس جانب من اعمال التطهير
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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كلف المهندس وجيه صدقى أحمد رئيس مركز ومدينة أبوكبير جميع النواب ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه بضرورة المرور والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، للاطمئنان على حسن سير العمل ومتابعة أعمال التطهير، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد وحتى وقتنا هذا مازال العمل مستمراً على قدم وساق وبخصوص التنسيق والترتيب بين رئاسة المركز وجميع الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز ليتم تنفيذ تعليمات التطهير اليوم الجمعة على مستوى المركز ووحداته المحلية.

وقام رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة بأنفسهم عمليات التطهير فى الفترات المسائية وأثناء فترة حظر التجول جميع المنشآت الحكومية والمدارس والمساجد والشوارع الرئيسية والفرعية بكافة القرى التابعة للوحدات المحلية.

 

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من تفشّى ڤيروس كورونا . وبناءا على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتورة هالة زايد  وزيرة الصحة والسكان بالكتاب الدورى رقم 4087 /20 20 فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية ورفع درجة الإستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلاد والذى ينص على أن يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوماً للتطهير فى جميع أنحاء نطاق الجمهورية ليشمل كافة المنشآت العامة والخاصة والمقاهى ودور العبادة ووسائل النقل بالإضافة لحث المواطنين على إجراء تطهير لأماكن سكنهم.

 

جانب من التعقيم (1)
جانب من التعقيم 

 

جانب من التعقيم (2)
جانب من التعقيم 

 

جانب من التعقيم (3)
جانب من التعقيم 

 

جانب من التعقيم (4)
جانب من التعقيم

محافظة الشرقيه

اخبار مصر

تطهير وتعقيم ضد كورونا

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