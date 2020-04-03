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صور.. محال كفر الشيخ تلتزم بقرار الإغلاق وحملات تعقيم ضد "كورونا"

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:15 م
صور.. محال كفر الشيخ تلتزم بقرار الإغلاق وحملات تعقيم ضد "كورونا" محال كفر الشيخ تلتزم بقرار الإغلاق
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدن محافظة كفر الشيخ ومراكزها التزام أصحاب المحال والمطاعم والكافيتريات ودور المناسبات والأسواق، اليوم الجمعة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على مدار 24 ساعة، في حين واصلت المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، عملها طبقا لقرار الحظر الذى يستثناها مع انتظام الحركة المرورية بالشوارع والميادين، والطرق العامة والفرعية .

 

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار أعمال التطهير بالمنافذ الحدودية للمحافظة، مع توقيع الكشف الحرارى على جميع الوافدين، بالتوازي مع أعمال تطهير السيارات الداخلة، والبضاعة المحملة، على مدار الساعة، والاهتمام والتركيز على جميع منافذ المحافظة مع المحافظات الأخرى بكامل الاتجاهات.

 

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الأعمال بالمنافذ الحدودية بنطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، بدءاً من المنفذ الرئيسى للمحافظة كمين محور 30 يونيه، ومنفذ سد خميس، ومنفذ الكوبرى الأزرق.

 

كما وجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بتواجد الإشراف والمتابعة المستمرة على مدار اليوم، والتأكيد والاطمئنان على أعمال التطهير والتعقيم لجميع السيارات الوافدة إلى المحافظة، بما في ذلك البضاعة والحقائب الشخصية للمواطنين، حرصاً على الصحة العامة وسلامة الجميع ،جاء ذلك بإشراف نواب رئيس المدينة لشئون قرى المركز، ومدينة كفر الشيخ، وتتم أعمال التطهير بالتعاون مع رجال الدفاع الشعبي، ووزارة الصحة، ومديرية الطب البيطري بكفر الشيخ.

 

وعلى جانب أخر تابع خالد حسن مرسى رئيس مركز ومدينة دسوق ،رفع القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج ورفع مخلفات الاتربة بجانب البلدوارت،و استمرار تكثيف جهود جهاز النظافة والتجميل ضمن الإجراءات الوقائية والاحتزارية لمواجهة فيرس كورونا بالاضافة إلى الاعمال اليومية لرفع مخلفات القمامة وحملات نظافة بجميع انحاء المدينة و رفع كفاءة منظومة النظافة اليومية وذلك تأكيداً على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق ومازال العمل مستمر حتي الانتهاء بشوارع المدينة تباعا وجارى العمل بمعظم الشوارع الفرعية أول بأول حتى نهاية دوام العمل اليومي بصفة دائمة.

 

المحال تلتزم بالاغلاق (1)
المحال تلتزم بالاغلاق 

 

المحال تلتزم بالاغلاق (2)
المحال تلتزم بالاغلاق 

 

المحال تلتزم بالاغلاق (3)
المحال تلتزم بالاغلاق 

 

جانب من اعمال التعقيم (1)
جانب من اعمال التعقيم 

 

جانب من اعمال التعقيم (2)
جانب من اعمال التعقيم 

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