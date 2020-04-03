اليوم السابع
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صور.. محافظ الإسكندرية للبائعين: لن نسمح بضرر أى شخص أو قطع عيش مواطن

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:53 م
صور.. محافظ الإسكندرية للبائعين: لن نسمح بضرر أى شخص أو قطع عيش مواطن جولة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الالتزام الكامل بقرارات الإغلاق، وذلك خلال تفقده لأسواق الجمعة والحمام وسدرا للأخشاب، غرب الإسكندرية، و أكد المحافظ خلال حديثة مع البائعين أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص ولن تتسبب في قطع عيش مواطن ، قائلا " اتطمنوا وطمنوا الناس ، جميع الإجراءت في الأساس للحفاظ على صحتكم " ، لافتا إلى أهمية الالتزام بالإجراءات المتخذة لحين الانتهاء من خطر الفيروس .

على الصعيد ذاته أوضح محافظ الإسكندرية أن تم تعقيم وتطهير كافة الأسواق والمناطق المحيطة بها عقب إغلاقها ، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في أعمال التطهير والتعقيم بكافة أنحاء المدينة ، ووجه الشكر لكافة الشباب والجهات المتعاونة مع المحافظة والمتطوعة في تطهير المناطق حفاظا على سلامة مواطني الإسكندرية.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ لتعليمات القيادة السياسية وحرصها على سلامة وصحة  المواطنين والحد من اماكن التجمعات والإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة واستمرار للتعليمات لإزالة الإشغالات والمخالفات التى تعوق حركة المرور والمارة لإعادة المظهر الحضارى لعروس البحر ، وحفاظا على الأمن العام.

و قد قام اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بتفقد إخلاء الأسواق و إزالة كافة الإشغالات وتكسير التعريشات المخالفة للقانون والقضاء عليها وماتم من أعمال على مدار الأسبوعين الماضيين من رفع وتحميل الاشغالات حيث تم رفع وتحميل مخلفات تقدر1600 طن تقريبا من سوق الجمعة وميدان البورصة.

كما تفقدالمحافظ ماتم من ازالة الاشغالات التى تشغل الرصيف العام واجزاء كبيرة من الشوارع ومداخل العقارات بسوق الخشابين وشارع النيل وشارع باب سدرة بميدان البياص ، وقام بالمرور وتفقد شارع الساعة بعامود السوارى.

وذلك بوجود اللواء هشام كمال رئيس حى غرب و النقيب محمد سعيد رئيس وحدة المرافق و مساعد رئيس الحى و مدير ادارة المتابعة الميدانية و مدير ادارة اشغال الطريق ومفتشى ادارتى المتابعة الميدانية واشغال الطريق.

و كان اللواء محمد الشريف ، قد قاد حملة مكبرة اليوم لمنع و تفريق تجمعات كورنيش الاسكندرية، مشددا على التعامل بكل حسم مع تلك التجمعات ، وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها محافظة الاسكندرية لمنع و الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " ، على أن المحافظة سوف تتعامل بكل صرامة و حسم مع تلك التجمعات ، حيث سيتم تكثيف الحملات لمنع التجمع على الكورنيش و السير بشكل فردى و فى حالة الضرورة القصوى ، مشيرا إلى أن محافظة الاسكندرية قد قامت بإغلاق كافة الشواطئ و عددها 61 شاطئ ، للحد من التجمعات على الشواطئ ، وأشار الى أن هناك حملات مكثفة بكافة الاحياء التى تحتوى على شواطئ فى نطاقها لمنع التجمعات خاصة ويوم الجمعة يزداد الاقبال على الشواطئ ، كما شدد محافظ الاسكندرية على منع التجمعات على كورنيش الاسكندرية و التحفظ على العربات المتنقلة للمشروبات و المأكولات الخفيفة  للحد من تلك التجمعات.

 

 

محافظ الاسكندرية بحى غرب (1)
محافظ الاسكندرية بحى غرب 

 

محافظ الاسكندرية بحى غرب (2)
محافظ الاسكندرية بحى غرب 

 

محافظ الاسكندرية بحى غرب (3)
محافظ الاسكندرية بحى غرب 

 

محافظ الاسكندرية بحى غرب (4)
محافظ الاسكندرية بحى غرب

 


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