صور.. محافظة الجيزة: رفع 2200 طن مخلفات من مناطق الزرايب بكرداسة وأوسيم

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة رفع مخلفات القمامة وروث الحيوانات المتراكمة على مدار فترات زمنية طويلة بمناطق الزرايب بقرى مراكز ومدن أوسيم وكرداسة، حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين ووجه بشن حملات موسعة على مناطق الزرايب بهدف رفع كافة مخلفات القمامة وروث الحيوانات لما تسببه من روائح كريهة وأضرار جسيمة تساعد على انتشار الفيروسات وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم رفع 2200 طن مخلفات حتى الآن على مدار أسبوع بمعدات هيئة النظافة وجارى استكمال الحملات بمنطقة الزرايب لرفع كافة المخلفات.

وأكد راشد أن المحافظة تلقت العديد من شكاوى المواطنين بشأن وجود قمامة ومخلفات بالمنطقة ما يسبب اضرار على البيئة مؤكدا على الاستمرار في نشر التوعية وتقديم النصائح والإرشادات الوقائية لمستغلى وقاطنى تلك المناطق لسرعة رفع المخلفات حفاظا على سلامتهم وعدم تكرار وضع المخلفات بتلك الطرق الضارة على البيئة، حيث منح محافظ الجيزة مهلة لمستغلى وقاطنى منطقة الزرايب لتطهير المواقع ورفع كافة المخلفات الخاصة بهم.

كما كلف المحافظ جهاز التفتيش والمتابعة وإدارات شئون البيئة والصحة والزراعة بالمتابعة والمرور الدورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية حيال المخالفين فى حال الإصرار على المخالفة وعدم التزامهم بالتعليمات.

ووجه المحافظ مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل باستكمال أعمال رش وتطهير المنطقة بالكامل لعدم تأثيرها على المناطق المجاورة وحرصا علي أمن وسلامة المواطنين.

الحملات التى تنفذها محافظة الجيزة بمنطقة الزرايب تأتى بتواجد ميداني ويومى من إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة بالجيزة ورؤساء مراكز أوسيم وكرداسة.