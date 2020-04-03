اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مبادرة شبابية بقرية كتامة بالغربية لتطهير الشوارع والمصالح الحكومية

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:31 م
صور.. مبادرة شبابية بقرية كتامة بالغربية لتطهير الشوارع والمصالح الحكومية تطهير مصالح الحكومية بالقرية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقّم أهالى قرية كتامة التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية، عددًا من المؤسسات الحكومية وشوارع القرية بالجهود الذاتية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

وقال مصطفى غلاب، أحد شباب القرية، إن مجموعة من أبناء القرية قرروا إطلاق مبادرة لمساعدة الأجهزة التنفيذية فى تعقيم جميع الشوارع، حيث شارك بالمباردة نحو 20 شابا متطوعا، وقام عدد من الاهالى بالمشاركة فى توفير المعدات ومواد التعقيم، وبالفعل تم تعقيم معظم مناطق القرية أكثر من مرة سواء كانت شوارع أو مصالح حكومية ومداخل بعض المنازل وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا .

 

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، أكد استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، إلى جانب مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع وعدم زيادة الأسعار ومتابعة وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجول.

 

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

 

وأضاف أنه يوجد لدى محافظة الغربية مخزون إستراتيجى من جميع السلع لمدة تكفى أكثر من 6 شهور، مؤكدا أنه يجرى مواصلة العمل على مدى الساعة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات، وذلك لضبط المخالفين.

 

وشدد على استمرار الحملات المكثفة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة، مشيرا إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدى الساعة لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

 

تطهير الشوارع والمصالح الحكومية (1)
تطهير الشوارع والمصالح الحكومية 

 

تطهير الشوارع والمصالح الحكومية (2)
تطهير الشوارع والمصالح الحكومية 

 

تطهير الشوارع والمصالح الحكومية (3)
تطهير الشوارع والمصالح الحكومية

 

تطهير الشوارع والمصالح الحكومية (4)
تطهير الشوارع والمصالح الحكومية

أخبار مصرية

أخبار مصر اليوم

أخبار عاجلة

أخبار الغربية

كتامة

تطهير الشوارع

بسيون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. تطهير المصالح الحكومية بالمحلة وشوارع 3 قرى للحد من انتشار كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 06:35 م

"صحة الغربية": لدينا 314 جهاز تنفس صناعى بالمستشفيات الحكومية والخاصة

الخميس، 02 أبريل 2020 06:08 م

الشرطة تفض سوق قرية محلة أبو علي وتحذر الباعة الجائلين من افتراش الطريق

الخميس، 02 أبريل 2020 04:49 م

ماذا حدث فى قرية الهياتم المعزولة بسبب كورونا بالغربية فى الـ24 ساعة الماضية؟.. وصول 12 سيارة محملة بأطنان من السلع واللحوم.. توزيع كمامات وقفازات على الأهالى.. ولجنة من الصحة تمر على المنازل للتوعية.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 04:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة