صور.. مبادرة شبابية بقرية كتامة بالغربية لتطهير الشوارع والمصالح الحكومية

الغربية محمد طارق

عقّم أهالى قرية كتامة التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية، عددًا من المؤسسات الحكومية وشوارع القرية بالجهود الذاتية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقال مصطفى غلاب، أحد شباب القرية، إن مجموعة من أبناء القرية قرروا إطلاق مبادرة لمساعدة الأجهزة التنفيذية فى تعقيم جميع الشوارع، حيث شارك بالمباردة نحو 20 شابا متطوعا، وقام عدد من الاهالى بالمشاركة فى توفير المعدات ومواد التعقيم، وبالفعل تم تعقيم معظم مناطق القرية أكثر من مرة سواء كانت شوارع أو مصالح حكومية ومداخل بعض المنازل وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا .

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، أكد استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، إلى جانب مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع وعدم زيادة الأسعار ومتابعة وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجول.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأضاف أنه يوجد لدى محافظة الغربية مخزون إستراتيجى من جميع السلع لمدة تكفى أكثر من 6 شهور، مؤكدا أنه يجرى مواصلة العمل على مدى الساعة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات، وذلك لضبط المخالفين.

وشدد على استمرار الحملات المكثفة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة، مشيرا إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدى الساعة لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



تطهير الشوارع والمصالح الحكومية



تطهير الشوارع والمصالح الحكومية



تطهير الشوارع والمصالح الحكومية