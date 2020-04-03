اليوم السابع
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صور.. غلق كافية ومصادرة محتوياته بالمنصورة لمخالفة قرارات الغلق

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:55 م
صور.. غلق كافية ومصادرة محتوياته بالمنصورة لمخالفة قرارات الغلق غلق كافية
الدقهلية شريف الديب

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شن حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس للحى غرب ، اليوم  حملة مكبرة للتأكد من الإمتثال للقرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد  .

و قاد الحملة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى ، والفريق المعاون، وكشفت الحملة قيام أحد الكافيهات الموجودة بنطاق الحي بالعمل، و قامت الحملة بغلقه وتبين أنه بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة المشاية السفلية، وتم مصادرة محتوياتة لمخالفة قرار رئيس الوزراء والإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد  .

جاء ذلك فى اطار تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار ، محافظ الدقهلية ،  بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد ،وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

والخاص بإغلاق كافة المقاهي والكافيتريات، والكافيهات والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً

وعلى الجانب الآخر قام قطاع الورشة الصناعية بالحي اليوم و تحت اشراف الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى، و أكرم السقا مدير الورشة الصناعية بحى غرب  .

بحملة تطهير وتعقيم أستهدفت شوارع منطقة عزبة الترمس من عبد السلام عارف، فى إطار الإجراءات الأحترازية التى أتخاذتها رئاسة حى غرب للتصدى لفيروس كورونا المستجد، كما يتم استغلال فترة الحظر وتطهير عدد من المناطق والمصالح الحكومية.

 

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الدقهلية

مخالفة قرار الغلق بالمنصورة

إجراءات الاحترازية ضد الكورونا

مقاهي المنصورة

حي غرب

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