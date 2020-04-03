اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 01:35 م
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صور.. رصف طريق العتامنة - بنى شعران بمنفلوط ضمن مبادرة حياة كريمة فى أسيوط

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:10 م
صور.. رصف طريق العتامنة - بنى شعران بمنفلوط ضمن مبادرة حياة كريمة فى أسيوط رصف طريق العتامنة - بنى شعران بمنفلوط
أسيوط - هيثم البدرى وضحا صالح

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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رصف طريق العتامنة- بنى شعران بمنفلوط بطول 5.6 كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم القرى الفقيرة وسد الفجوة التنموية بين القرى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتوحيد جهود الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

 

وأكد محافظ أسيوط أن العمل يجرى بوتيرة سريعة للانتهاء من المشروعات التى تم تحديدها فى القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى ضمن مبادرة "حياة كريمة" وزيادة معدلات التنفيذ والاسراع بها لإحداث تقدم ملموس وتحقيق نقلة نوعية بهذه القرى والنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات السياسية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مشددًا على رؤساء المراكز والوحدات القروية بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والمشروعات التى تتم فى مراكزهم وفقًا للخطة الموضوعة لضمان سير العمل بها وتنفيذها طبقًا للجداول الزمنية والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال فى الأوقات المحددة.

 

فيما أوضح مدحت القاضى رئيس مركز ومدينة منفلوط إن رصف طريق العتامنة - بنى شعران -منفلوط يأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تتم بالمركز بإجمالى طول 5.6 كم مؤكدًا على متابعة أعمال مشروعات المبادرة للارتقاء مستوى الخدمات للقرى الأكثر احتياجا وتوفير وتوفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات الأساسية لمواطنى تلك القرى وتوفير حياة كريمة لهم.

 

رصف طريق العتامنة - بنى شعران بمنفلوط (1)
رصف طريق العتامنة - بنى شعران بمنفلوط 

 

رصف طريق العتامنة - بنى شعران بمنفلوط (2)
رصف طريق العتامنة - بنى شعران بمنفلوط 

 

رصف طريق العتامنة - بنى شعران بمنفلوط (3)
رصف طريق العتامنة - بنى شعران بمنفلوط 

محافظ أسيوط

تقارير مصرية

رصف طريق العتامنة

منفلوط

مبادرة حياة كريمة

القرى الأكثر احتياجًا

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