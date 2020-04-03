اليوم السابع
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صور.. رئيس مدينة إسنا يكرم 2 من العاملات بالمجلس باحتفالية "عيد الأم"

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:54 م
صور.. رئيس مدينة إسنا يكرم 2 من العاملات بالمجلس باحتفالية "عيد الأم" رئيس مدينة إسنا يكرم 2 من العاملات بالمجلس بإحتفالية "عيد الأم"
الأقصر – أحمد مرعى

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كرم المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، 2 من السيدات العاملات بمجلس مدينة إسنا كأمهات مثاليات عن المركز، نيابة عن المحافظ وذلك على هامش الاحتفال بعيد الأم المصرية، مؤكدا على أن تكريم الأم المثالية يأتي كنوع من العرفان بالجميل بما قدموه لأسرهم وللمجتمع، مشيراً إلي قدرة الأم المصرية علي تحمل الضغوط والأعباء بل والتغلب عليها فهي رمز للتضحية والعطاء، ومؤكداً أن المرأة تعد شريك أساسي في تحقيق التنمية في شتى المجالات.

 

وقال رئيس مدينة إسنا خلال التكريم، أن الأمهات المثاليات التى تم تكريمهم من العاملين بمركز ومدينة اسنا من الأمهات اللاتي أدين دورهن وتحدين الواقع وضحين من أجل أولادهن لإبراز قيم العطاء والوفاء وهم كل من (عزيزة محمد احمد آدم رئيس مجلس قروي الشغب - فاتن عبد الغنى الطاهر موظفة مجلس قروي الكيمان)، كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بتقديم شهادة شكر وتقدير لرئيس مركز مدينة اسنا لدوره الفعال في تكريم الأمهات المثالية، ويأتي ذلك ضمن فاعليات تكريم الأمهات المثاليات التي أطلقتها وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر.

 

وكان قد شارك العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، فى حفل تكريم 2 من السيدات العاملات بمجلس مدينة القرنة كأمهات مثاليات عن المركز، وذلك على هامش الإحتفال بعيد الأم المصرية، مؤكداً على أن الأم لها دور فعال فى الأسرة والمجتمع فهى تقوم بتربية الطفل وهى المدرسة التى تنشئ الأجيال القادمة، وشملت أسماء الأمهات المثاليات اللاتى تم تكريمهن هن:- (السيدة هدى ثابت درديرى - السيدة أنعام أمين على)، وتم تقديم شهادات تقدير لهن، وكان التكريم بحضور نورا عثمان مسئول وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر.

1 رئيس مدينة إسنا يكرم 2 من العاملات بالمجلس بإحتفالية عيد الأم
 رئيس مدينة إسنا يكرم 2 من العاملات بالمجلس بإحتفالية عيد الأم

 

جانب من تكريم الأمهات المثاليات بإسنا
جانب من تكريم الأمهات المثاليات بإسنا

 


الاقصر

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