صور.. دوريات مرورية لمتابعة التزام أصحاب المحلات بتنفيذ الحظر بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

شنت الوحدات المحلية بالتنسيق مع مراكز الشرطة دوريات مرورية لمتابعة إغلاق المحال التجارية اليوم الجمعة، وذلك تنفيذا للكتاب الدورى الصادرة لجميع رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة والخاصة بمتابعة الحظر يومى الجمعه والسبت أسبوعيا.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار صباح اليوم غلق المحلات وجميع أماكن الترفيه بمركز بنى مزار.

بينما أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا عن فض أحد الأسواق الأسبوعية وذلك استجابة لشكوي الأهالي علي مواقع التواصل الاجتماعى، حيث وجه علي الفور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بسرعة إخلاء السوق ومنع أي تجمعات واتخاذ اللازم حيال المخالفين والعمل على إزالة أسباب الشكوى، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

فيما تواصل مديرية التموين متابعتها للمتابعة للأسواق بهدف التصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

وقال الدكتور محموديوسف وكيل الوزارة إن تلك الإجراءات تأتى لإحكام الرقابة على كافة الأسواق والصيدليات، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد وكيل الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والصيدليات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لمراقبة وضبط الأسعار والتصدي بكل حسم لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالف.

ودعا وكيل الوزارة جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.



دوريات مرورية لمتابعة التزام أصحاب المحلات والمواطنين بتنفيذ الحظر بالمنيا



دوريات مرورية لمتابعة التزام أصحاب المحلات والمواطنين بتنفيذ الحظر بالمنيا



دوريات مرورية لمتابعة التزام أصحاب المحلات والمواطنين بتنفيذ الحظر بالمنيا