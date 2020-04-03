صور .. "تموين الإسكندرية ": متابعة المخابز والأسواق وصرف التموين بسلاسة ويسر

الإسكندرية جاكلين منير

قام محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بترأس غرفة عمليات المديرية لمتابعة عمل المخابز البلدية والسوبر ماركت والبقالة وأسواق الخضر والفاكهة والمجمعات الاستهلاكية ومحطات تموين السيارات اليوم الجمعة، وذلك للاطمئنان على سير عملية إنتاج وصرف الخبز وعدم وجود ازدحام أو تكدس فى أيام الحظر الشامل.

وأكد محمد سعدالله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن جميع المخابز البلدية تعمل بكامل طاقتها ولا توجد أى مشاكل، وأسواق الخضر والفاكهة تعمل بصورة طبيعية، كذلك محلات البقالة والسوبر ماركت مفتوحة أمام المواطنين، كما يتم صرف مقررات التموين والنقاط بسلاسة ويسر، موضحا أن مصر تحتاج إلى مساعدة أبنائها كلا فى موقعه ونحن متواجدين فى موقعنا لتوفير جميع احتياجات المواطنين من الخبز والسلع الغذائية.

وأكد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن رغيف الخبز حق لكل مواطن وواجبنا توفيره أيا كانت الظروف فلا داعى للقلق والتكالب على الشراء من المخابز ورصيدنا من الدقيق متوفر والمخابز تعمل فى ظل الظروف الحالية بكامل طاقتها ولن يعطل العمل فى المخابز تحت أى ظرف من الظروف.

وقال محمد سعدالله:" نحن مهمتنا توفيره لكم لذلك يرجى الشراء طبقا لاحتياجك وثق أنه فى حالة حدوث أى تقصير فى توافر رغيف الخبز والسلع الأساسية سنكون نحن امامك ويقع على عاتقنا توفير الخبز والسلع الضرورية".

وناشد وكيل الوزارة بالإسكندرية، المواطنين بعدم التكدس والتزاحم على المخابز حرصا على سلامة صحتهم خلال تلك الفترة، مؤكدا أن جميع المخابز البلدية تعمل فى مواعيدها الطبيعية دون أى تغيير فى المواعيد أو الحصص أو الإنتاج وقد تم التنسيق بين المديرية ولإدارة العامة لمباحث التموين وتم استخراج التصاريح اللازمة للعمالة القائمة على الإنتاج للتحرك أثناء فترة الحظر وذلك لانتظام عملية إنتاج الخبز فى مواعيدها دون تأثر ومنعا لحدوث تزاحم بين المواطنين على المخابز.



الاسواق



الفاكهه



صرف التموين بالمجمعات