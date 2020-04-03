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صور.. تكريم 2 من السيدات العاملات بمجلس مدينة القرنة ضمن احتفالات "عيد الأم"

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:31 ص
صور.. تكريم 2 من السيدات العاملات بمجلس مدينة القرنة ضمن احتفالات "عيد الأم" تكريم 2 من السيدات العاملات بمجلس مدينة القرنة
الأقصر – أحمد مرعى

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شارك العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، فى حفل تكريم 2 من السيدات العاملات بمجلس مدينة القرنة كأمهات مثاليات عن المركز، وذلك على هامش الإحتفال بعيد الأم المصرية، مؤكداً على أن الأم لها دور فعال فى الأسرة والمجتمع فهى تقوم بتربية الطفل وهى المدرسة التى تنشئ الأجيال القادمة، وشملت أسماء الأمهات المثاليات اللاتى تم تكريمهن هن:- (السيدة هدى ثابت درديرى - السيدة أنعام أمين على)، وتم تقديم شهادات تقدير لهن، وكان التكريم بحضور نورا عثمان مسئول وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر.

جدير بالذكر أنه تم تكريم 2 من السيدات كأمهات مثاليات فى مراكز إسنا والبياضية والطود والزينية، و3 سيدات فى مركز أرمنت، و5 سيدات بمركز الأقصر، وذلك بإجمالى 18 سيدة و4 أمهات بديلة.

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، 5 سيدات لتكريمهن كأمهات مثاليات عن مدينة الأقصر على هامش الاحتفال بعيد الأم المصرية، مشيداً بقصص كفاحهن المليئة بالعطاء والمثابرة، ومؤكداً أن الأم المصرية هى رمز للكفاح والصمود، وتضمن التكريم تقديم شهادات تقدير لكل سيدة، حيث وجه محافظ الأقصر، كلمته لكل أم لديها إبن أوإبنه من ذوى الإحتياجات الخاصة، بألا تستسلم لليأس، قائلاً:- "دي عطية من ربنا لازم نشكره عليها"، وشهد التكريم كلا من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، واللواء أشرف موافى سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، ونورا عثمان مدير ادارة الإستثمار ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

وجاءت قائمة الأمهات المثاليات اللاتى تم تكريمهن بديوان المحافظة كل من:- "نرمين عياد عبد السيد - منى جابر قاسم - رجاء شوقى أحمد - شادية أمين الضوى - سميرة توفيق"، كما سيتم تكريم عدد 2 سيدة كأم مثالية فى مراكز إسنا والقرنة  والبياضية  والطود والزينية، و3 سيدات فى مركز أرمنت، وذلك بإجمالى 18 سيدة و4 أمهات بديلة، وجمعيهن لديهن أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة أو لديهن معاناة مع المرض.

أعمال تكريم 2 من السيدات العاملات بمجلس مدينة القرنة
أعمال تكريم 2 من السيدات العاملات بمجلس مدينة القرنة

 

جانب من تكريم الأمهات المثاليات بالأقصر
جانب من تكريم الأمهات المثاليات بالأقصر

 

فعاليات تكريم الأمهات المثالية بالقرنة
فعاليات تكريم الأمهات المثالية بالقرنة

 

قيادات مدينة القرنة خلال تكريم الأمهات المثالية
قيادات مدينة القرنة خلال تكريم الأمهات المثالية

 


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