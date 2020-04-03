صور.. تعقيم مبانى وقاعات ومعارض مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن تعقيم مباني وقاعات ومعارض المكتبة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتأكيدا علي توجيهات الدكتور مصطفي الفقي مدير المكتبة.

وقام قسم الآفات ومعالجة المقتنيات التابع للقطاع الهندسي من خلال فريق عمل مختص بإجراء عمليات التطهير والتعقيم اللازمة لمبني مكتبة الإسكندرية، وبدأت عمليات التعقيم اليوم الجمعة، وتستمر حتي غد السبت، وذلك باستخدام المواد الموصي بها من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والممثلة في مركز مكافحة الأمراض والوقاية ووكالة حماية البيئة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار بيان صادر من مكتبة الاسكندرية إلى أنه سوف يجري متابعة هذه الإجراءات بشكل دوري ومنتظم، لحين انتهاء تلك الأزمة. يذكر أن مكتبة الإسكندرية لديها فرق عمل متخصصة في مواجهة الآفات وإجراء التعقيم والتطهير.

فيما أعلنت مكتبة الإسكندرية، التواصل مع جمهورها عبر قناتها على "يوتيوب"، من خلال عرض الأعمال الثقافية والفنية الإبداعية التي قدمتها على مدار سنوات بهدف رفع الوعى، والارتقاء بالذوق العام، وإيجاد مجالات تلاقى مع جمهور عريض يقضى جانبا كبيرا من وقته فى البيت التزاما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الخطوة تأتي تمشيا مع الاتجاه العالمي الذي يشجع الاطلاع علي الأنشطة الثقافية، والفنية، عبر الوسائط الإلكترونية الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل وجود ظرف استثنائي عالمى يحول دون عقد أنشطة أو فعاليات تشارك فيها أعداد كبيرة من الجمهور. وأضاف أن المكتبة مؤسسة رائدة في مجال العالم الرقمي، ولديها رصيد كبير من الإنتاج الثقافى والفنى مثل الافلام التسجيلية والحفلات الفنية والمؤتمرات وغيرها التي ترغب في اطلاع الجمهور عليه، من مصر وخارجها، وقد اتخذت عدة خطوات في سبيل ذلك منذ فترة، حيث وضعت نحو مائتى ألف كتاب علي شبكة الانترنت، والآن تقدم أعمالها الثقافية والفنية علي قناة اليوتيوب.



المسرح الكبير



تطهير القاعات



تعقيم المكتبة