اليوم السابع
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صور.. تطهير شوارع قرية دنوشر بالغربية للحد من انتشار كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:01 م
صور.. تطهير شوارع قرية دنوشر بالغربية للحد من انتشار كورونا تطهير شوارع قرية دنوشر بالغربية للحد من انتشار كورونا
الغربية – مصطفى عادل

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شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار أعمال التطهير ضمن الحملة المكبرة التى تشهدها المدينة لتطهير المدينة و54 قرية و345 عزبة للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحماية المدنية. وقامت الحملة بتطهير قرية دنوشر بمشاركة 3 سيارات مطافئ وسيارتين تتبع الطب البيطرى وسيارتين فنطاس تتبع جهاز المدينة، باستخدام الكلور فى التطهير.

 

يأتى ذلك فى إطار مبادرة أطلقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لتطهير مدينة المحلة و58 قرية و345 عزبة بمركز المحلة بالكامل والنائب محمد كمال مرعى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة ورئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون مع مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى، فى إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.

 

وتم تشكيل لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد صلاح نائب رئيس المدينة، وعبدالمجيد كامل رئيس جهاز تنمية وبناء القرية، وسعد نصر مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، والمهندس محمود عاطف مدير فرع المحلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى. وتم توزيع المواد المطهرة والمعقمة على الوحدات المحلية بمركز المحلة وتوزيع معدات الرش على الوحدات للبدء فى أعمال التطهير، وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية والمنازل.

 

فى سياق آخر، وزعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية من خلال أكبر فريق وقائى، كمامات وقفازات على أهالى الهياتم التابعة لمركز المحلة، بعد ظهور 10 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد. وضم الفريق لجانا من إدارات الترصد، وإدارة الطب الوقائى، وإدارة العلاج الحر، وإدارة التغذية الصحية، وإدارة الثقافة الصحية، برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة، والدكتور فتحى فايد مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية ثان المحلة.

تطهير شوارع قرية دنوشر بالغربية للحد من انتشار كورونا (1)
تطهير شوارع قرية دنوشر بالغربية للحد من انتشار كورونا
 
تطهير شوارع قرية دنوشر بالغربية للحد من انتشار كورونا (2)
تطهير شوارع قرية دنوشر بالغربية للحد من انتشار كورونا
 
تطهير شوارع قرية دنوشر بالغربية للحد من انتشار كورونا (3)
تطهير شوارع قرية دنوشر بالغربية للحد من انتشار كورونا
 
تطهير شوارع قرية دنوشر بالغربية للحد من انتشار كورونا (4)
تطهير شوارع قرية دنوشر بالغربية للحد من انتشار كورونا
 
تطهير شوارع قرية دنوشر بالغربية للحد من انتشار كورونا (5)
تطهير شوارع قرية دنوشر بالغربية للحد من انتشار كورونا

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