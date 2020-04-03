اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 07:37 م
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صور.. تطهير شوارع قرى السجاعية والعمارية واللابشيط بالغربية للوقاية من "كورونا"

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:33 م
صور.. تطهير شوارع قرى السجاعية والعمارية واللابشيط بالغربية للوقاية من "كورونا" تطهير شوارع قرى السجاعية والعمارية واللابشيط بالغربية
الغربية عادل ضرة

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شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار أعمال التطهير ضمن الحملة المكبرة التي تشهدها المدينة لتطهير المدينة و54 قرية و345 عزبة للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة، والحماية المدنية.

وقامت الحملة بتطهير قرى السجاعية والعامرية واللابشيط بمشاركة 3 سيارات مطافي وسيارتين تتبع الطب البيطري وسيارتين فنطاس تتبع جهاز المدينة، باستخدام الكلور فى التطهير.

يأتي ذلك في إطار أكبر مبادرة أطلقها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  لتطهير مدينة المحلة و58 قرية و345عزبة بمركز المحلة بالكامل تحت رعاية اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون من مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي والمجتمع المدني وعدد من شباب المحلة، إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.

وتم تشكيل لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد صلاح نائب رئيس مدينة، وعبدالمجيد كامل رئيس جهاز تنمية وبناء القرية، وشريف العربي، وسعد نصر مدير اداره الرقابه والمتابعة بالمحافظة  بمجلس المدينة، والمهندس محمود عاطف مدير فرع المحلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وتم توزيع المواد المطهره والمعقمة على الوحدات المحلية بمركز المحلة وتوزيع معدات الرش علي الوحدات للبدء في اعمال التطهير، وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية والمنازل.

في سياق آخر وزعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية من خلال أكبر فريق ترصد وقائي، الكمامات والقفازات على أهالى الهياتم التابعة لمركز المحلة، بعد ظهور 10 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وضم الفريق لجان من إدارات الترصد، وإدارة الطب الوقائي، وإدارة العلاج الحر، وإدارة التغذية الصحية، وإدارة الثقافة الصحية، برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة، والدكتور فتحي فايد مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية ثان المحلة.

 

تطهير شوارع قرى السجاعية والعمارية واللابشيط بالغربية (1)
تطهير شوارع قرى السجاعية والعمارية واللابشيط بالغربية 

 

تطهير شوارع قرى السجاعية والعمارية واللابشيط بالغربية (2)
تطهير شوارع قرى السجاعية والعمارية واللابشيط بالغربية 

 

تطهير شوارع قرى السجاعية والعمارية واللابشيط بالغربية (3)
تطهير شوارع قرى السجاعية والعمارية واللابشيط بالغربية 

 

تطهير شوارع قرى السجاعية والعمارية واللابشيط بالغربية (4)
تطهير شوارع قرى السجاعية والعمارية واللابشيط بالغربية

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