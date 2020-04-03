صور.. انطلاق حملة توعوية بفيروس كورونا المستجد بمناطق وسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مناطق وسط سيناء انطلاق حملة توعية بفيروس كورونا المستجد بمناطق مركز نخل بوسط سيناء، لتوضيح المتبع للوقاية من المرض وتجنب الإصابة به وما يتخذ من إجراءات وإرشادات طبية.

وقال سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى بمعرفة إدارة نخل الصحية تنفيذ حملة موسعة للتوعية بخطر كورونا تحت إشراف الدكتور مصطفى أمين مدير الإدارة الصحية بنخل.

وأوضح رئيس مركز ومدينة نخل أن الحملة للتوعية بمرض كورونا المستجد COVID-19 وبدأت باستهداف المصالح الحكومية بمدينة نخل بينها مجلس مدينة نخل، والإدارة التعليمية بنخل، وإدارة شباب نخل، وإدارة نخل الاجتماعية.

ويقوم بتنفيذ الحملة محمد نصر مراقب أول الثقافة الصحية ومسئول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية، ومحمود صالح مراقب أول الترصد بالإدارة.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء فى بيان له، إطلاق مبادرة "كلنا مسئول"، بهدف دعوة الأهالي للمشاركة فى إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا السياق تم بالتنسيق مع مديرية الصحة والتنسيق رش وتعقيم وتطهير رئاسة حى الساحل بالكامل، وحى وسط غرب تحت إشراف رؤساء الأحياء المعنيين والعاملين بالحى.