صور.. "القوى العاملة" بالشرقية: مصانع العاشر ملتزمة بالإجراءات الوقائية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعى للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وتقديم كافة أوجه الرعاية للعمال بالمنشآت الصناعية والتأكد من قيام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة العاملين.

وفى هذا الإطار قام المستشار مدحت الغمراوى وكيل وزارة القوى العاملة يرافقة الاستاذ احمد عبد الهادى وكيل المديرية ومفتشى السلامة والصحة المهنية بادارة العاشر من رمضان بجولة تفقدية لعدد 3 منشآت صناعية بمدينة العاشر من رمضان تعمل فى مجالات ( صناعة الدواء – الأغذية - الاجهزة الكهربائية ) للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد - 19) داخل المنشآت حفاظا على صحة وسلامة العاملين بها.

وأشاد وكيل وزارة القوى العاملة بالتزام أصحاب المنشآت الصناعية بتنفيذ اجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين وتفعيل الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأصحاب الأعمال مؤكدا استمرار انتظام العمل بالمنشآت الصناعية طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الشرقية فى هذا الشأن لاستمرار عجلة العمل وتحسين مستوى الاقتصاد.

يذكر أن مديرية القوى العاملة بالاشتراك مع مديريات ( الصحة – الطب البيطر – الزراعة ) قامت بتنفيذ حملة تطهير وتعقيم واسعة لمناطق عمل (الزقازيق - العاشر- بلبيس - فاقوس) ومكاتب عمل ( أول الزقازيق - ثان الزقازيق - مركز الزقازيق- العاشر- القرين - القنايات - منيا القمح - ديرب نجم - فاقوس - اولاد صقر -ابوكبير- الصالحية الجديدة - الحسينية - كفر صقر - الإبراهيمية - ههيا- - بلبيس - مشتول السوق - أبوحماد ) بجانب مكاتب السلامة والصحة المهنية بمناطق (الزقازيق -العاشر - بلبيس - فاقوس) حيث شملت حملة التطهير والتعقيم جميع أسطح المنشآت والمكاتب والطرقات والممرات ودورات المياه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقى الخدمة.



جانب من اعمال التعقيم



جانب من اعمال التعقيم