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صور.. البيئة ترفع 6926 طن مخلفات 4محافظات ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:25 ص
صور.. البيئة ترفع 6926 طن مخلفات 4محافظات ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا جانب من عمليات رفع المخلفات بالمحافظات
كتبت آية دعبس

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تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جهود متابعة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية بالمحافظات، ضمن اجراءات الوزارة للحد من المصادر المحتملة لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث نفذت الوزارة  من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها عدد من حملات النظافة والتوعية بالسلوكيات البيئية السليمة للتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية وكيفية التخلص الآمن منها وذلك بالمحافظات الأربعة التي يعمل بها البرنامج "كفر الشيخ / أسيوط / قنا /الغربية". 
 
ففى محافظة قنا، تم تشكيل ورديات عمل صباحية ومسائية على مستوى مراكز المحافظة بالتعاون مع وحدات إدارة المخلفات، تم من خلالها تجميع حوالى  958 طن مخلفات بلدية والتخلص منها بطريقة آمنة سواء عن طريق المعالجة أو الدفن، وذلك بواسطة المعدات والبنية التحتية التى تم دعمها من خلال البرنامج وبالموارد البشرية التابعة للمحافظة .
 
كما قام البرنامج فى محافظة اسيوط بالتعاون مع الوحدات المحلية بتوجيه عدد 161 سيارة ومعدة بالورديات الصباحية والمسائية ورفع 1600 طن مخلفات بقرى ومراكز المحافظة والتخلص الآمن منها بالمعالجة أو الدفن الصحى من خلال المعدات والبنية التحتية الخاصة بالبرنامج إلى جانب البنية التحتية والموارد البشرية التابعة للمحافظة .
 
وفى محافظتى الوجه البحرى "كفر الشيخ والغربية" قام الوزارة بمتابعة سير عمل المنظومة بالتعاون مع المراكز والوحدات المحلية، حيث تم فى محافظة كفر الشيخ تجميع 2158 طن مخلفات بلدية والتخلص الآمن منها  من خلال المعالجة بمصنعى بيلا وسيدى سالم، والباقى يتم نقله والتخلص الآمن منه بمدفن مطوبس، وفي محافظة الغربية تم تشكيل ورديات عمل على مدار اليوم وتجميع 2210 طن مخلفات والتخلص منها بطريقة آمنة من خلال المعدات والبنية التحتية التى وفرها البرنامج الوطنى، حيث يتم نقلها والتخلص الآمن منها بمدفن السادات علاوة على نقل التراكمات التاريخية.
 
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