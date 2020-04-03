اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 03:06 م
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صور.. أمن الشرقية يفض تجمعات للباعة الجائلين بمدينة بلبيس

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:56 م
صور.. أمن الشرقية يفض تجمعات للباعة الجائلين بمدينة بلبيس أمن الشرقية يفض تجمعات للباعة الجائلين بمدينة بلبيس
الشرقية – فتحية الديب

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فضت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، بالتنسيق مع مجلس المدينة، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس مجلس ومدينة بلبيس، تجمعات لعدد من الباعة الجائلين، وأثناء المتابعة والمرور تبين قيام عدد من البائعات بفرش بضاعاتهن عبارة عن خضراوات وفاكهة أمام مداخل العمارات السكانية وعلي الأرصفة.

تم الفض والتنبيه عليهن بعد تكرار الأمر مرة أخري، كما تم التنبيه علي أصحاب العمارات بعدم تواجدهم أمام المداخل وسوف يتم عمل محاضر لأصحاب العمارات أو المحال التجارية التي تسمح للباعة الجائلين بالتواجد أمامها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات :

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

 

 

أمن الشرقية يفض تجمعات للباعة الجائلين بمدينة بلبيس (1)
أمن الشرقية يفض تجمعات للباعة الجائلين بمدينة بلبيس

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