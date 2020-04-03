صندوق النقد ومنظمة الصحة العالمية يطالبان القادة بالإنفاق على الصحة للتصدى لكورونا

رويترز

حث صندوق النقد الدولى، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، قادة الدول النامية على إعطاء الأولية لأجور العاملين فى القطاع الطبى وشراء معدات الوقاية والإنفاق فى نواح صحية أخرى لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وفى مقال مشترك، نشرته صحيفة ديلى تليجراف البريطانية، قال مديرا المؤسستين إن السيطرة على فيروس كورونا المستجد ضرورة لإنعاش الاقتصاد العالمى ومن المهم للغاية تحقيق التوازن فى مجال إنفاق مساعدات الطوارئ.

وكتبت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيبريسوس، "نداؤنا المشترك لصناع السياسة، خاصة فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، هو الإقرار بأن حماية الصحة العامة وإعادة الناس إلى العمل يسيران جنبا إلى جنب".

وأضافا، "مع وصول التمويل الخاص بدعم الميزانيات المنهكة بشدة إلى الدول المحتاجة فإن نداءنا المشترك هو وضع الإنفاق الصحى على رأس قائمة الأولويات".