"صحة بورسعيد" تنفى حدوث حالاة وفاة بـفيروس كورونا بمستشفى الحميات

وفى سياق آخر أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لـ"اليوم السابع" أنه جاري التحقيق فى الفيديو المتداول بين رواد مواقع التواصل فيديو، لنقل جثمان شخص متوفى، نتيجة إصابته بفيروس كورونا من مستشفى المبرة ببورسعيد، داخل سيارة ربع نقل، لافتا إلى صدور بيان بعد قليل بالواقعة.

يذكر أن رواد التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لنقل جثمان متوفي داخل كيس أسود، وتم وضعه داخل سيارة ربع نقل، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابتهم بالفيروس، وتم أصطحاب الجثة فى السيارة إلى مقابر بورسعيد لدفنه.

وأظهر الفيديو الذى أثار انتقادات بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابة المصاحبين لجثة ضحية كورونا بالفيروس، بعد أن أكد مصور الفيديو، أنهم فشلوا فى إحضار سيارة إسعاف لنقل الجثة بالإجراءات الاحترازية إلى مقابر بورسعيد، فقرروا نقل الجثمان بواسطة سيارة ربع نقل، كون إكرام الميت دفنه.

ووثق الفيديو لحظة خروج الجثمان من مستشفى المبرة ببورسعيد، بواسطة 5 أشخاص لم غير متخصصين من قبل وزارة الصحة لنقل الجثة واتخاذ الإجراءات الاحترازية، حتى وصوله إلى المقابر واستلام طاقم تابع لوزارة الصحة بمقابر بورسعيد الجثة، لدفنها، وتم إدخال السيارة التى تحمل الجثمان، إلى المقابر، وتم منع دخول بعد المرافقين للجثة.

وجاء الفيديو عبارة عن 5 أشخاص ينقلون جثة لشخص متوفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا من مستشفى المبرة ببورسعيد، داخل كيس أسود، وتم وضعه داخل سيارة ربع نقل، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابتهم بالفيروس.

وعلق الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، فى بيان له على الواقعة قائلاً: إنه من المتبع والمتعارف عليه أن الجثمان يجرى تسليمه من المستشفى إلى أهل المتوفي، وعليهم إحضار سيارة نقل الجثمان وليس المستشفى، ويتبع الإجراءات الوقائية أثناء نقل الجثمان إلى المقابر، على أن يتسلم الجثمان فى المقابر فريق الإدارة الوقائية لاستكمال إجراءات الوقاية أثناء عملية الدفن.